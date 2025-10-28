RBC stuft DANONE auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Danone nach Umsatzzahlen von 73 auf 74 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. James Edwardes Jones passte seine Prognosen für den Nahrungsmittelkonzern an dessen Zwischenbericht und seine aktualisierten Währungsannahmen an. Seine Wachstumsschätzung für 2025 habe er von 4,0 auf 4,3 Prozent erhöht, schrieb der Analyst in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 10:31 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 10:31 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,26 % und einem Kurs von 77,86EUR auf Tradegate (28. Oktober 2025, 16:12 Uhr) gehandelt.





