Nvidias Milliardeninvestition: Die Aktie dieses Unternehmens steigt zweistellig!

Nvidia plant, eine Milliarde US-Dollar in Nokia zu investieren. Mit diesem Schritt setzt der Chipriese auf den Ausbau von Künstlicher Intelligenz in Europa und unterstreicht Nokias Transformation vom klassischen Netzwerkausrüster hin zu einem KI-getriebenen Anbieter. Nach der Ankündigung kletterte Nokias Aktie am Dienstag auf Tradegate um fast 20 Prozent (Stand 16:45 MESZ).

Die finnische Firma wird rund 166 Millionen Aktien zu je sechs US-Dollar einreichen. Damit erwirbt Nvidia knapp drei Prozent an Nokia, wie beide Unternehmen am Dienstag mitteilten. "Unsere Chips werden Nokias Software für 5G- und 6G-Netze beschleunigen", heißt es in der gemeinsamen Erklärung. Zudem prüft Nvidia, wie Nokias Rechenzentrumstechnologie in die eigene KI-Infrastruktur integriert werden kann.

Nokia setzt auf Datenzentren und KI

Nokia, lange bekannt für Mobilfunknetz-Komponenten, dringt zunehmend in den Markt für Datenzentren vor. Das Geschäft profitiert von der stark steigenden Nachfrage nach Rechenleistung durch Künstliche Intelligenz. Das aktuelle Wachstum half Nokia zuletzt, die Erwartungen an die Quartalszahlen zu übertreffen.

CEO Justin Hotard leitet die umfassende Neuausrichtung des Unternehmens und betont Nokias Rolle als einzige westliche Alternative zu Huawei Technologies, die das gesamte Portfolio an Kommunikationsausrüstung liefern kann – von 5G-Radios bis zu Glasfaserkabeln. Bereits Anfang des Jahres hatte Nokia den US-Konzern Infinera Corporation für 2,3 Milliarden US-Dollar übernommen, um das Angebot an KI-tauglichen Netzwerkprodukten auszubauen.

Nvidia auf Expansionskurs

Nvidia selbst befindet sich auf einem aggressiven Investitionskurs. Neben Nokia plant das Unternehmen, bis zu hundert Milliarden US-Dollar in OpenAI zu stecken. Weitere Milliarden fließen in autonome Fahrzeugfirmen wie Wayve und Oxa, in Fintech wie Revolut und in KI-Firmen wie PolyAI. Außerdem soll ein halbe Milliarde US-Dollar in ein neues Rechenzentrum mit der Deutschen Telekom investiert werden, berichtete Bloomberg News.

Europa will bei KI aufholen

Die Diskussion über ein eigenständiges europäisches KI-Ökosystem hält schon seit Monaten an. Nvidia-CEO Jensen Huang kritisiert wiederholt, dass Europa bei Infrastruktur und Förderprogrammen für Unternehmen, die KI einsetzen wollen, hinter den USA und China zurückbleibt. Mit der Nokia-Investition liefert Nvidia nun ein konkretes Signal, dass die Region aufholen kann – vorausgesetzt, Politik und Unternehmen ziehen an einem Strang.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion