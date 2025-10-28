2G Energy: Neue Umsatz- und EBIT-Prognose für 2025 enthüllt!
2G Energy AG passt ihre Prognosen für 2025 an, bleibt jedoch zuversichtlich für 2026.
Foto: adobe.stock.com
- 2G Energy AG hat die Umsatz- und EBIT-Margen-Prognose für das Geschäftsjahr 2025 angepasst.
- Die neuen Umsatzprognosen liegen zwischen 380 und 400 Millionen Euro, zuvor waren es 430 bis 440 Millionen Euro.
- Die reduzierte EBIT-Marge wird nun auf 6,5 bis 8,0 Prozent geschätzt, vorher waren es 8,5 bis 9,5 Prozent.
- Der Grund für die Anpassung sind ein verzögerter Auftragseingang aus Osteuropa und ein belastetes Servicevolumen aufgrund einer ERP-Umstellung in Deutschland.
- Trotz der Anpassungen bleibt der Vorstand optimistisch für 2026 mit einer Umsatzprognose von 440 bis 490 Millionen Euro und einer EBIT-Marge von 9,0 bis 11,0 Prozent.
- Der Auftragseingang im dritten Quartal 2025 außerhalb der Ukraine stieg um 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.
Der nächste wichtige Termin, Q3 Kennzahlen und Geschäftsentwicklung, bei 2G ENERGY ist am 24.11.2025.
Der Kurs von 2G ENERGY lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 31,50EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,40 % im
Minus.
-3,41 %
-3,75 %
+0,47 %
-6,55 %
+41,72 %
+42,67 %
+111,18 %
+618,92 %
+1.309,85 %
