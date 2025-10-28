    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUnited Parcel Service Registered (B) AktievorwärtsNachrichten zu United Parcel Service Registered (B)

    ROUNDUP 2

    Paketdienst UPS schlägt Erwartungen - Aktie zieht an

    • UPS erwartet Umsatz- und Gewinnrückgang im Q4.
    • Drittes Quartal besser als erwartet, Umsatz bei 21,4 Mrd.
    • Fokus auf margenstärkere Bereiche zur Kostensenkung.
    ROUNDUP 2 - Paketdienst UPS schlägt Erwartungen - Aktie zieht an
    ATLANTA (dpa-AFX) - Der US-Logistikkonzern UPS rechnet im Schlussquartal mit einem Umsatz- und Gewinnrückgang. Allerdings liegen diese Ziele über den Markterwartungen. Und auch im dritten Jahresviertel schloss UPS besser ab als gedacht. Die Aktie legte im frühen US-Handel um 7,5 Prozent zu und zog dabei auch die Aktien der Konkurrenten DHL und Fedex nach oben.

    Laut UPS soll der Umsatz im vierten Quartal bei rund 24 Milliarden US-Dollar (20,7 Mrd Euro) liegen, teilte der Konzern am Dienstag mit. Der Wert würde damit so schwach ausfallen, wie seit Jahren nicht mehr. Im entsprechenden Vorjahresquartal betrugen die Erlöse noch mehr als 25 Milliarden Dollar. Die Marge für den bereinigten operativen Gewinn erwartet Chefin Carol Tomé in den letzten drei Monaten 2025 bei 11 bis 11,5 Prozent. Auch das wäre eine Verschlechterung.

    Im dritten Quartal belief sich der Umsatz auf 21,4 Milliarden Dollar und lag damit knapp 4 Prozent unter dem Wert des Vorjahreszeitraums. Die bereinigte operative Marge verbesserte sich von 8,9 auf nun 10 Prozent. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 1,3 Milliarden Dollar und damit 15 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Dies lag unter anderem an den Kosten für den Umbau des Zustellnetzwerks sowie dem Transformationsprogramm des Konzerns.

    UPS leidet seit Monaten unter einer geringeren Nachfrage, die unter anderem eine Folge der Zoll-Politik von US-Präsident Donald Trump ist. Das Unternehmen versucht daher momentan, sich auf margenstärkere Geschäftsbereiche zu konzentrieren und die Kosten zu senken. Dadurch will sich UPS langfristig stabiler aufstellen. Die nun veröffentlichten, überraschend starken Quartalsergebnisse werteten Experten daher als Hinweis darauf, dass dieser Plan aufgehen könnte.

    Die Jahresprognose hatte UPS im Frühjahr ausgesetzt, da die Auswirkungen der US-Zollentscheidungen für das Unternehmen nicht abzusehen sind. Rechnet man die Ergebnisse nach neun Monaten und die Ziele für das Schlussquartal zusammen, ergibt sich ein Umsatz von gut 88 Milliarden Dollar für 2025, was ein Rückgang von gut 3 Prozent wäre. Die operative Marge lag 2024 bei 9,3 Prozent. Per Ende September wies UPS sie nun bei 8,2 Prozent aus./lew/tav/jha/he

     

    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
