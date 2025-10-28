ROUNDUP
Unitedhealth hebt nach herber Krise Gewinnprognose an
- Unitedhealth optimistisch nach besserem Q3-Geschäft.
- Gewinnprognose für 2025 auf 14,90 USD je Aktie.
- Umsatz um 12% auf 113,2 Mrd. Euro gestiegen.
MINNETONKA (dpa-AFX) - Der kriselnde US-Krankenversicherer Unitedhealth wird nach turbulenten Monaten wieder ein Stück optimistischer. Im dritten Quartal lief das Geschäft besser als gedacht, und Konzernchef Stephen Hemsley hob am Dienstag seine Gewinnprognose für das laufende Jahr an. Doch das neue Ziel liegt weit unter dem, was sich Hemsleys Vorgänger Andrew Witty für 2025 ursprünglich vorgenommen hatte. Die Unitedhealth-Aktie notierte im frühen US-Handel kaum verändert.
Für 2025 rechnet Hemsley nun mit einem Gewinn von mindestens 14,90 US-Dollar je Aktie. Ursprünglich hatten 28,15 bis 28,65 Dollar auf dem Zettel gestanden, bevor der Konzern seine Jahresziele im April zunächst kappte, im Mai wegen unerwartet hoher Kosten für medizinische Behandlungen komplett strich und seinen früheren Chef Hemsley zurück an die Spitze holte. Dieser gab erst Ende Juli ein neues Gewinnziel aus. Am Dienstag stellte Unitedhealth nun zunehmendes Wachstum für das Jahr 2026 in Aussicht.
Im dritten Quartal steigerte Unitedhealth den Umsatz im Jahresvergleich um zwölf Prozent auf 113,2 Milliarden Euro. Der Überschuss blieb mit gut 2,3 Milliarden Dollar jedoch weit unter den fast 6,1 Milliarden aus dem Vorjahreszeitraum./stw/lew/stk/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Unitedhealth Group Aktie
Die Unitedhealth Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 315,1 auf Tradegate (28. Oktober 2025, 16:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Unitedhealth Group Aktie um +0,66 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,03 %.
Die Marktkapitalisierung von Unitedhealth Group bezifferte sich zuletzt auf 287,46 Mrd..
Unitedhealth Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,6933. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3500 %.
UnitedHealth Group Aktie ..... WKN: 869561 ..... ISIN: US91324P1021
2025-10-08 UnitedHealth Group kann Prämien erhöhen
Seit der Einführung des Affordable Care Act sind amerikanische Versicherer grundsätzlich verpflichtet, mindestens 85 Prozent ihrer eingenommenen Prämien für medizinische Ausgaben auszugeben. Das bedeutet, dass die Margen relativ gering sind und es bei der Gewinnprognose kaum Spielraum für Fehler gibt.
Eine höher als erwartete Auslastung führte dazu, dass das Unternehmen die untere Grenze seiner Gewinnprognose für 2025 von 24,65 US-Dollar pro Aktie im April auf 14,65 US-Dollar pro Aktie senkte, als es im Juli die Ergebnisse des zweiten Quartals vorlegte. Zwar besteht die Möglichkeit, dass Kostensenkungsmaßnahmen das Management dazu veranlassen könnten, seine Prognose für 2025 am 28. Oktober anzuheben, doch aufgrund des längerfristigen Potenzials scheint dies eine gute Kaufgelegenheit zu sein.
Amerikaner haben selten die Möglichkeit, sich nach besseren Angeboten im Gesundheitswesen umzusehen. Viele sind an den Krankenversicherungsplan ihres Arbeitgebers gebunden, und die Arbeitgeber haben nur begrenzte Möglichkeiten. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass die UnitedHealth Group der einzige Versicherer sein wird, der im nächsten Jahr die Prämien aggressiv erhöht, um die höheren medizinischen Kosten auszugleichen.
Da es für Leute, denen Versicherungsprämien zu teuer sind, keine Alternativen gibt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das Unternehmen bis Ende 2027 wieder wächst. Geduldige Anleger, die jetzt kaufen und die Aktie langfristig halten, könnten deutlich besser abschneiden.
Auferstanden, mein Zugriff/ Vertrauen zur Substanz vor ein paar Tagen beim Absturz zahlt sich jetzt und in der Zukunft aus!!
Weiterhin gutes Gelingen,
Gruss RS
Auch wenn das Publikum klatscht ist die Show noch nicht vorbei.