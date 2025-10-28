    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSchaeffler AktievorwärtsNachrichten zu Schaeffler

    Schaeffler Aktie mit kräftigem Kursplus - 28.10.2025

    Am 28.10.2025 ist die Schaeffler Aktie, bisher, um +5,84 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Schaeffler Aktie.

    Foto: mirkomedia - 48191602

    Schaeffler Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 28.10.2025

    Die Schaeffler Aktie notiert aktuell bei 6,9350 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +5,84 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,3825  entspricht. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Schaeffler einen Gewinn von +28,24 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +8,86 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,89 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Schaeffler eine positive Entwicklung von +53,43 % erlebt.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,64 % geändert.

    Schaeffler Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +8,86 %
    1 Monat +13,89 %
    3 Monate +28,24 %
    1 Jahr +31,80 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Schaeffler Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die positive Kursentwicklung der Schaeffler Aktie, die seit September 2024 um über 50 % gestiegen ist. Der Durchbruch eines abwärtsgerichteten Keils und das Halten der 200-Tage-Linie werden als starke charttechnische Signale gewertet. Es gibt Widerstände bei 10 €, während ein Ziel von 6,68 € bis Februar 2024 genannt wird. Die Stimmung ist optimistisch, da Schaeffler als potenzieller Profiteur eines wirtschaftlichen Aufschwungs und der Robotikbranche gesehen wird.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Schaeffler eingestellt.

    Zur Schaeffler Diskussion

    Informationen zur Schaeffler Aktie

    Es gibt 945 Mio. Schaeffler Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,55 Mrd.EUR wert.

    JEFFERIES stuft Schaeffler auf 'Hold'


    Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schaeffler nach Eckdaten und einem erhöhten Mittelzuflussziel auf "Hold" mit einem Kursziel von 5,25 Euro belassen. Vanessa Jeffriess sprach in einer am Dienstag vorliegenden Studie von klar positiven …

    UNTERNEHMEN vom 28.10.2025 - 15.15 Uhr


    ROUNDUP: Paketdienst UPS schlägt Erwartungen - Aktie zieht an ATLANTA - Der US-Logistikkonzern UPS rechnet im Schlussquartal mit einem Umsatz- und Gewinnrückgang. Allerdings liegen diese Ziele über den Markterwartungen. Und auch im dritten …

    JPMORGAN stuft Schaeffler auf 'Neutral'


    Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schaeffler nach Eckdaten und einem erhöhten Mittelzuflussziel auf "Neutral" mit einem Kursziel von 5,20 Euro belassen. Entgegen der Markterwartung habe der Auto- und Industriezulieferer den Umsatz …

    Schaeffler Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Schaeffler Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Schaeffler Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Schaeffler

    +5,87 %
    +9,60 %
    +13,58 %
    +28,20 %
    +31,58 %
    +28,60 %
    +22,60 %
    -51,44 %
    -50,43 %
    ISIN:DE000SHA0100WKN:SHA010



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



