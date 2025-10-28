2G ENERGY: Prognose 2025 für Umsatz & EBIT-Marge angepasst
2G Energy AG zeigt sich trotz gesenkter Prognosen für 2025 zuversichtlich, dank neuer Projekte und wachsender Märkte.
Foto: adobe.stock.com
- 2G Energy AG senkt die Umsatzprognose für 2025 auf 380 bis 400 Mio. Euro (zuvor 430 bis 440 Mio. Euro) und erwartet dennoch ein Wachstum von bis zu 7% im Vergleich zum Vorjahr.
- Die reduzierte EBIT-Marge wird auf 6,5 bis 8,0% geschätzt (bisher 8,5 bis 9,5%), bedingt durch einen verzögerten Auftragseingang und Einmalaufwendungen im ERP-Projekt.
- Der Auftragseingang außerhalb der Ukraine stieg im dritten Quartal um 30% im Vergleich zum Vorjahr, insbesondere in Deutschland und Europa.
- Die Wachstumsprognose für 2026 bleibt unverändert bei einem Umsatz von 440 bis 490 Mio. Euro und einer EBIT-Marge von 9,0 bis 11,0%.
- Konkrete Projekte im Datacenter-Markt und das deutsche Biomasse-Paket sollen das Wachstum bis 2027 sichern.
- 2G Energy AG beschäftigt über 900 Mitarbeiter und ist in mehr als 50 Ländern aktiv, mit einem Umsatz von 375,6 Mio. Euro und einer EBIT-Marge von 8,9% im Geschäftsjahr 2024.
Der nächste wichtige Termin, Q3 Kennzahlen und Geschäftsentwicklung, bei 2G ENERGY ist am 24.11.2025.
Der Kurs von 2G ENERGY lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 31,53EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,32 % im
Minus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 30,70EUR das entspricht einem Minus von -2,62 % seit der Veröffentlichung.
-4,02 %
-3,75 %
+0,47 %
-6,55 %
+41,72 %
+42,67 %
+111,18 %
+618,92 %
+1.300,81 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte