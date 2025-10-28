    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsUS-Tech 100 IndexvorwärtsNachrichten zu US-Tech 100

    AI-Bubble

    Ray Dalio: Wenn die Fed ihre Geldpolitik ändert, dann platzt die KI-Blase

    Der Gründer von Bridgewater Associates, Ray Dalio, warnte am Dienstag davor, dass sich in den USA im Zuge des Booms der künstlichen Intelligenz eine Blase um Megacap-Technologie bilden könnte.

    Für Sie zusammengefasst
    • Dalio warnt vor Blase bei Megacap-Technologie.
    • Blase könnte bei restriktiver Geldpolitik platzen.
    • 80% der Gewinne konzentriert auf Big-Tech-Unternehmen.
    • Report: Platzt die Alles‑Blase?
    AI-Bubble - Ray Dalio: Wenn die Fed ihre Geldpolitik ändert, dann platzt die KI-Blase
    Foto: Wang Ying - XinHua

    Gleichzeitig erklärt er, dass diese Blase möglicherweise erst platzt, wenn die US-Notenbank Fed ihre derzeitigen lockeren Geldpolitikmaßnahmen umkehrt.

    "Da passiert gerade sehr viel Blasenartiges", sagt Dalio in einem aktuellen Interview gegenüber CNBC. "Aber Blasen platzen eigentlich erst, wenn die Geldpolitik restriktiv wird."

    Dalio fügt hinzu: "Wir werden wahrscheinlich eher die Zinsen senken als sie zu erhöhen."

    Der Hedgefonds-Tycoon erklärt, dass er einen persönlichen Blasenindikator nutzt, der derzeit relativ hoch ist. Damit reiht sich Dalio in eine wachsende Zahl bekannter Marktteilnehmer ein, die in den vergangenen Monaten vor einer potenziellen Blase im Zusammenhang mit KI-Ausgaben gewarnt haben.

    Die Fed plant, die Zinsen an diesem Mittwoch zum zweiten Mal in diesem Jahr zu senken, und viele Investoren erwarten, dass die Zentralbank dies auch bei ihrer letzten Sitzung des Jahres im Dezember tun wird.

    Der Milliardär weist außerdem darauf hin, dass abgesehen von KI-bezogenen Werten der Markt insgesamt relativ schwach abgeschnitten hat und sich eine "konzentrierte Umgebung" entwickelt habe.

    Damit ist gemeint, dass 80 Prozent der Gewinne in Big-Tech konzentriert seien. Am Montag stiegen die drei großen Indizes auf Allzeithochs, angeführt von Technologiewerten. In dieser Woche werden weitere positive KI-Nachrichten aus einer Reihe von Big-Tech-Gewinnberichten erwartet.

    Dalio meinte, dass das Ergebnis ähnlich wie in den Jahren 1998 bis 1999 oder 1927 bis 1928 ausfallen könnte.

    "Ob es nun eine Blase ist und wann diese Blase platzt, wissen wir vielleicht nicht genau", sagt Dalio. "Aber eins können wir sagen: Es gibt sehr viele Risiken."

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion


    RSS-Feed abonnieren

    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
