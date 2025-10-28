Kaum verändert - Warten auf Zinsentscheidungen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben sich am Dienstag kaum bewegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,02 Prozent auf 129,60 Punkten. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,61 Prozent.

Eine trübe Stimmung der deutschen Verbraucher bewegte die Anleihen nicht nachhaltig. Das von den Nürnberger Forschungsinstituten GfK und NIM erhobene Konsumklima hatte sich stärker als von Volkswirten erwartet eintrübt.