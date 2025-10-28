ROUNDUP
Chefwechsel bei Verpackungshersteller Gerresheimer
- Chefwechsel bei Gerresheimer nach Gewinnwarnungen.
- Uwe Röhrhoff wird interimistisch neuer CEO.
- Bafin prüft problematische Buchungen im Konzern.
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Nach mehreren Gewinnwarnungen, einer Aktienkurs-Talfahrt und einem Bafin-Verfahren kommt es beim Verpackungshersteller Gerresheimer zu einem Chefwechsel. Wie das Unternehmen in Düsseldorf mitteilte, legt der langjährige Vorstandsvorsitzende Dietmar Siemssen (62) zum Monatsende sein Amt "im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat" nieder. Begründet wurde der Schritt nicht. Sein Nachfolger wird zum 1. November interimsweise der 63 Jahre alte Uwe Röhrhoff, der bereits von 2010 bis 2017 Gerresheimer-Chef war und danach als Berater und Aufsichtsrat für verschiedene Firmen gearbeitet hat. Der Aktienkurs von Gerresheimer reagierte nicht spürbar auf die Neuigkeiten.
Siemssen sitzt seit sieben Jahren im Chefsessel - Röhrhoff ist sein Vor-Vorgänger. Seit Siemssens Amtsantritt hat Gerresheimer den Jahresumsatz um etwa die Hälfte auf gut zwei Milliarden Euro nach oben schrauben können. Zuletzt schwächelte die Nachfrage aber, das Unternehmen musste seine Prognose binnen eines Jahres mehrfach nach unten korrigieren.
Für negative Schlagzeilen sorgte zudem ein im September eingeleitetes Verfahren der Finanzaufsicht Bafin, die problematische Buchungen im Konzernabschluss für 2024 unter die Lupe nahm. Gerresheimer wies die Vorwürfe zunächst zurück, vollzog hierbei am Wochenende aber eine Kehrtwende: Das Unternehmen gab eine Untersuchung einer Anwaltskanzlei ergeben habe, dass ein Drei-Millionen-Umsatz wahrscheinlich nicht schon für 2024, sondern erst für 2025 hätte verbucht werden dürfen.
Bill-and-Hold-Geschäfte
Es geht um sogenannte "Bill-and-Hold"-Geschäfte, bei denen Ware zwar schon in Rechnung gestellt, aber noch nicht ausgeliefert wird - so etwas ist nicht unüblich und geschieht, etwa weil der Kunde die Ware aus logistischen Gründen noch gar nicht haben möchte. Es gelten strenge Vorschriften, wann solche Geschäfte als Umsatz verbucht werden dürfen. Es soll nicht geschehen, dass eine Firma ihre Jahreszahlen mit vorgezogenen Buchungen aufbläht und sich dadurch in besserer Verfassung zeigt, als sie es tatsächlich ist.
Nun prüft die Kanzlei weitere Geschäfte über insgesamt 25 Millionen Euro. Nach der Bekanntgabe des Prüfverfahrens der Bonner Finanzkontrolleure sackte der ohnehin schon auf Talfahrt befindliche Gerresheimer-Aktienkurs weiter ab. Binnen eines Jahres hat eine Gerresheimer-Aktie etwa zwei Drittel ihres Wertes verloren. Das Unternehmen möchte weiterhin mit der Bafin vollumfänglich kooperieren, "um eine vollständige und transparente Klärung zu erreichen".
Früher Bierflaschen, heute Medizinverpackungen
Der einstige Bierflaschen-Hersteller mit einer längst geschlossenen Glashütte im Düsseldorfer Stadtteil Gerresheim hat sich auf Medizinprodukte spezialisiert. Die Verpackungen aus Glas und Kunststoff werden für Hustensäfte, Augentropfen, Nasensprays, Asthmainhalatoren, Impfstoffe, Kosmetika sowie als Insulin-Pens benutzt. Große Werke sind in Bünde in Ostwestfalen und in Pfreimd in der Oberpfalz. Der Verwaltungssitz ist am Düsseldorfer Flughafen, insgesamt hat Gerresheimer 13.600 Mitarbeitende./wdw/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Gerresheimer Aktie
Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,19 % und einem Kurs von 28,38 auf Tradegate (28. Oktober 2025, 17:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Gerresheimer Aktie um +8,75 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,71 %.
Die Marktkapitalisierung von Gerresheimer bezifferte sich zuletzt auf 984,39 Mio..
Gerresheimer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0800 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,75EUR. Von den letzten 4 Analysten der Gerresheimer Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 29,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +1,75 %/+19,30 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Gerresheimer - A0LD6E - DE000A0LD6E6
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Gerresheimer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Du machst Dich gerade lächerlich, schau Dir einfach den Intraday-Chart vom 24.9. an und dann schaue mal, zu welcher Uhrzeit die BaFin-Meldung kam und zu welcher Uhrzeit die ad hoc von Gerresheimer veröffentlicht wurde und vergleiche das dann mal mit dem Kursverlauf an dem Tag. Dann wirst Du sehen, dass wir (verkürzt gesagt) bei 42 gestartet haben, es ging dann durch die BaFin-Meldung bis 27 runter und aufgrund der Gerresheimer ad hoc rund eine Dreiviertelstunde nach der BaFIN-Meldung konnten wir uns dann auf 36 hocharbeiten. Der Kurs fiel natürlich auch durch das Reißen von SL-Marken, aber Auslöser bzw. Verursacher war die BaFin-Meldung, die niemals zur Börsen-Handeslzeit hätte veröffentlicht werden dürfen. Denn ohne Angabe der vermeintlichen Schadenssumme kam Panik auf. Und diese Panik konnte durch die relativierende ad hoc (betrifft nur einen niedrigen zweistelligen Mio.bereich) von Gerresheimer eingedämmt werden.
@Frieda_Friedlich
Was nicht heißt, dass man zeitgleich das Unternehmen nicht weiterhin genau analysiert und hierzu recherchiert, aber halt anhand von nüchternden Zahlen und Fakten der operativen und strategischen Enwicklung.
Alles andere in anonymen Foren und auf Social Media mit Thesen, Halbwahrheiten, Vermutungen, Fehlinterpretationen, Panikmache etc. frisst nur unnötig Zeit, Nerven und führt im schlimmsten Fall zu emotionalen Entscheidungen, die an der Börse jedoch absolut nichts zu suchen haben. Denn der schwerste Gegner ist man stets selbst, wenn man seine Emotionen nicht im Griff hat.
Also raus aus dem Hamsterrad und einfach die Quartals-, Geschäftsberichte, Pressemitteilungen und ad hoc-Meldungen im Auge behalten. Daraus lassen sich die richtigen Schlüsse ziehen. Alles andere ist Glaskugel, Kindergarten und Ablenkung.
Und immer dran denken, als Aktionär ist man Teilhaber einer Firma. So ein Bündnis geht man nur ein, wenn man überzeugt ist und so eine Überzeugung wirft man nicht so einfach über Bord, sofern sich an den langfristigen Aussichten des Unternehmens nichts geändert hat.