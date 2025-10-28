Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 28.10.2025

Der Goldpreis liegt aktuell bei 3.963,09USD pro Feinunze und notiert damit -0,47 % im Minus. Der Silberpreis liegt bei 47,08USD und damit +0,43 % im Plus.

Edelmetalle wie Gold und Silber entwickeln sich heute unterschiedlich. Bei den Ölwerten verlieren sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 63,67USD und verzeichnet ein Minus von -3,35 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 60,02USD und verzeichnet ein Minus von -2,49 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.400,00 USD -0,46 % Platin 1.591,50 USD -0,22 % Kupfer London Rolling 11.015,30 USD +0,32 % Aluminium 2.903,89 PKT +1,01 % Erdgas 3,874 USD -2,02 %

Rohstoff des Tages: Öl (Brent)

Mit einem Tages-Minus von -3,35 % gehört Öl (Brent) heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 28.10.25, 17:29 Uhr.