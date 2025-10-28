Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 28.10.2025
Edelmetalle wie Gold und Silber entwickeln sich heute unterschiedlich. Bei den Ölwerten verlieren sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 3.963,09USD pro Feinunze und notiert damit -0,47 % im Minus. Der Silberpreis liegt bei 47,08USD und damit +0,43 % im Plus.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 63,67USD und verzeichnet ein Minus von -3,35 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 60,02USD und verzeichnet ein Minus von -2,49 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.400,00USD
|-0,46 %
|Platin
|1.591,50USD
|-0,22 %
|Kupfer London Rolling
|11.015,30USD
|+0,32 %
|Aluminium
|2.903,89PKT
|+1,01 %
|Erdgas
|3,874USD
|-2,02 %
Rohstoff des Tages: Öl (Brent)
Mit einem Tages-Minus von -3,35 % gehört Öl (Brent) heute zu den größten Verlierern.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 28.10.25, 17:29 Uhr.