    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    AKTIE IM FOKUS

    125 Aufrufe 125 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nokia springen auf Neun-Jahres-Hoch - Nvidia steigt ein

    Für Sie zusammengefasst
    • Nvidia investiert 1 Mrd. USD in Nokia, 2,9% Anteil.
    • Nokias Aktie steigt um 16,6% auf 6,36 Euro.
    • Kooperation für 5G/6G und KI-Infrastruktur geplant.
    AKTIE IM FOKUS - Nokia springen auf Neun-Jahres-Hoch - Nvidia steigt ein
    Foto: Arne Dedert - DPA

    HELSINKI (dpa-AFX) - Der Einstieg des KI-Chipgiganten Nvidia bei Nokia hat am Dienstag die Aktie des finnischen Telekom-Netzwerkbetreibers auf den höchsten Stand seit mehr als neun Jahren katapultiert. Sie gewann am späten Nachmittag 16,6 Prozent auf 6,36 Euro. Bei zeitweise etwas über 6,60 Euro stand sie so hoch wie zuletzt im Januar 2016.

    Nvidia beteiligt sich mit einer Milliarde US-Dollar an Nokia, wodurch der US-Konzern einen Anteil von 2,9 Prozent an dem finnischen Unternehmen erhalten wird. Ziel sei es, Nvidias Chips zu verwenden, um Nokias Software für 5G- und 6G-Netzwerke zu beschleunigen. Zugleich werde Nvidia Möglichkeiten prüfen, Nokias Rechenzentrumstechnologie in seiner KI-Infrastruktur einzusetzen, hieß es von den beiden Unternehmen. Nvidia legten zuletzt um 1,1 Prozent auf 193,66 Dollar zu und befinden sich damit weiterhin knapp unter ihrem Rekordhoch von vor etwas mehr als zwei Wochen./ck/he

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nvidia Corporation!
    Short
    209,85€
    Basispreis
    1,34
    Ask
    × 11,96
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    177,20€
    Basispreis
    1,52
    Ask
    × 11,62
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +22,30 % und einem Kurs von 6,604 auf Tradegate (28. Oktober 2025, 17:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +4,63 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,80 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,07 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 212,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 225,00USD was eine Bandbreite von +22,99 %/+34,99 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu NVIDIA - 918422 - US67066G1040

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über NVIDIA. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Nokia springen auf Neun-Jahres-Hoch - Nvidia steigt ein Der Einstieg des KI-Chipgiganten Nvidia bei Nokia hat am Dienstag die Aktie des finnischen Telekom-Netzwerkbetreibers auf den höchsten Stand seit mehr als neun Jahren katapultiert. Sie gewann am späten Nachmittag 16,6 Prozent auf 6,36 Euro. Bei …