AKTIE IM FOKUS
Nokia springen auf Neun-Jahres-Hoch - Nvidia steigt ein
- Nvidia investiert 1 Mrd. USD in Nokia, 2,9% Anteil.
- Nokias Aktie steigt um 16,6% auf 6,36 Euro.
- Kooperation für 5G/6G und KI-Infrastruktur geplant.
HELSINKI (dpa-AFX) - Der Einstieg des KI-Chipgiganten Nvidia bei Nokia hat am Dienstag die Aktie des finnischen Telekom-Netzwerkbetreibers auf den höchsten Stand seit mehr als neun Jahren katapultiert. Sie gewann am späten Nachmittag 16,6 Prozent auf 6,36 Euro. Bei zeitweise etwas über 6,60 Euro stand sie so hoch wie zuletzt im Januar 2016.
Nvidia beteiligt sich mit einer Milliarde US-Dollar an Nokia, wodurch der US-Konzern einen Anteil von 2,9 Prozent an dem finnischen Unternehmen erhalten wird. Ziel sei es, Nvidias Chips zu verwenden, um Nokias Software für 5G- und 6G-Netzwerke zu beschleunigen. Zugleich werde Nvidia Möglichkeiten prüfen, Nokias Rechenzentrumstechnologie in seiner KI-Infrastruktur einzusetzen, hieß es von den beiden Unternehmen. Nvidia legten zuletzt um 1,1 Prozent auf 193,66 Dollar zu und befinden sich damit weiterhin knapp unter ihrem Rekordhoch von vor etwas mehr als zwei Wochen./ck/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +22,30 % und einem Kurs von 6,604 auf Tradegate (28. Oktober 2025, 17:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +4,63 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,80 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,07 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 212,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 225,00USD was eine Bandbreite von +22,99 %/+34,99 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu NVIDIA - 918422 - US67066G1040
Das denkt die wallstreetONLINE Community über NVIDIA. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!