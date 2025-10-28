    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMicrosoft AktievorwärtsNachrichten zu Microsoft

    Nutzungsrechte bis 2032

    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Microsoft kassiert Mega-Beteiligung: OpenAI bringt sich für IPO in Stellung

    Nach fast einjährigem Ringen steht der Umbau zur gewinnorientierten Struktur des ChatGPT-Erfinders.

    Für Sie zusammengefasst
    • OpenAI wird gewinnorientiertes Unternehmen unter Microsoft.
    • Microsoft sichert sich 27% Anteil an OpenAI.
    • Neue Struktur fördert KI-Entwicklung und Börsengang.
    • Report: Platzt die Alles‑Blase?
    Nutzungsrechte bis 2032 - Microsoft kassiert Mega-Beteiligung: OpenAI bringt sich für IPO in Stellung
    Foto: Barbara Ortutay - AP

    ChatGPT-Entwickler OpenAI hat sich mit seinem Investor Microsoft auf eine Umwandlung in ein gewinnorientiertes Unternehmen geeinigt. Damit sichert sich Microsoft eine 27-prozentige Beteiligung an dem begehrtesten Start-Up der Welt – ein Anteil, der nach aktueller Bewertung etwa 135 Milliarden US-Dollar wert ist. 

    Der Deal regelt zudem eine zentrale Frage aus Sicht der Anleger: Microsoft behält bis mindestens 2032 die Nutzungsrechte an OpenAIs Technologie – inklusive Modellen, die eines Tages als sogenannte "Artificial General Intelligence" (AGI) eingestuft werden könnten. Sollte dieses Leistungsniveau erreicht werden, entscheidet ein unabhängiges Expertengremium – erst dann endet Microsofts Anspruch auf einen prozentualen Anteil der OpenAI-Umsätze.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Microsoft Corp.!
    Long
    518,94€
    Basispreis
    3,12
    Ask
    × 14,91
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    563,38€
    Basispreis
    3,13
    Ask
    × 14,85
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Microsoft

    +1,65 %
    +2,80 %
    +4,66 %
    +3,79 %
    +14,91 %
    +102,77 %
    +154,54 %
    +839,91 %
    +1.948,68 %
    ISIN:US5949181045WKN:870747

    Für OpenAI ist die Vereinbarung das fehlende Puzzleteil im Umbau zu einer klassischen Kapitalgesellschaft. Nach Milliardeninvestitionen – insgesamt flossen bislang rund 13,75 Milliarden US-Dollar von Microsoft – war der Konzern laut Medienberichten der wichtigste Verhandlungspartner und lange Zeit größter Unsicherheitsfaktor. Nun ist die neue Struktur offiziell besiegelt.

    Die operative Einheit firmiert künftig als "OpenAI Group PBC", eine Public-Benefit-Corporation mit gesellschaftlichem Nutzen im Unternehmenszweck. Kontrolliert wird sie weiterhin von einer gemeinnützigen Organisation, der OpenAI Foundation. Diese hält 26 Prozent am Unternehmen und kann bei stark steigender Bewertung weitere Anteile ziehen. Teile des Vermögens sollen in Gesundheitsforschung und andere Projekte mit gesellschaftlichem Impact fließen.

    Für die Börse ist das ein starkes Signal: Microsoft-Aktien sprangen nach der Ankündigung deutlich nach oben. Analysten werten den Deal als Befreiungsschlag, der Microsofts KI-Strategie verlässlich absichert – und OpenAI endgültig in der kommerziellen Realität ankommen lässt.

    CEO Sam Altman wird hingegen keine Anteile erhalten – ein bemerkenswerter Kurswechsel nach früheren Planspielen. Ein Börsengang sei zwar nicht unmittelbar geplant, doch mit der neuen Struktur ist der Weg dahin nun klar vorgezeichnet. Die KI-Rally bekommt damit einen neuen, mächtigen Katalysator.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,70 % und einem Kurs von 465,3EUR auf Tradegate (28. Oktober 2025, 18:08 Uhr) gehandelt.


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 488,30$, was einem Rückgang von -9,99% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Platzt die Alles‑Blase?
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Nutzungsrechte bis 2032 Microsoft kassiert Mega-Beteiligung: OpenAI bringt sich für IPO in Stellung Nach fast einjährigem Ringen steht der Umbau zur gewinnorientierten Struktur des ChatGPT-Erfinders.