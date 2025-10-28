Microsoft kassiert Mega-Beteiligung: OpenAI bringt sich für IPO in Stellung

Der Deal regelt zudem eine zentrale Frage aus Sicht der Anleger: Microsoft behält bis mindestens 2032 die Nutzungsrechte an OpenAIs Technologie – inklusive Modellen, die eines Tages als sogenannte "Artificial General Intelligence" (AGI) eingestuft werden könnten. Sollte dieses Leistungsniveau erreicht werden, entscheidet ein unabhängiges Expertengremium – erst dann endet Microsofts Anspruch auf einen prozentualen Anteil der OpenAI-Umsätze.

ChatGPT-Entwickler OpenAI hat sich mit seinem Investor Microsoft auf eine Umwandlung in ein gewinnorientiertes Unternehmen geeinigt. Damit sichert sich Microsoft eine 27-prozentige Beteiligung an dem begehrtesten Start-Up der Welt – ein Anteil, der nach aktueller Bewertung etwa 135 Milliarden US-Dollar wert ist.

Für OpenAI ist die Vereinbarung das fehlende Puzzleteil im Umbau zu einer klassischen Kapitalgesellschaft. Nach Milliardeninvestitionen – insgesamt flossen bislang rund 13,75 Milliarden US-Dollar von Microsoft – war der Konzern laut Medienberichten der wichtigste Verhandlungspartner und lange Zeit größter Unsicherheitsfaktor. Nun ist die neue Struktur offiziell besiegelt.

Die operative Einheit firmiert künftig als "OpenAI Group PBC", eine Public-Benefit-Corporation mit gesellschaftlichem Nutzen im Unternehmenszweck. Kontrolliert wird sie weiterhin von einer gemeinnützigen Organisation, der OpenAI Foundation. Diese hält 26 Prozent am Unternehmen und kann bei stark steigender Bewertung weitere Anteile ziehen. Teile des Vermögens sollen in Gesundheitsforschung und andere Projekte mit gesellschaftlichem Impact fließen.

Für die Börse ist das ein starkes Signal: Microsoft-Aktien sprangen nach der Ankündigung deutlich nach oben. Analysten werten den Deal als Befreiungsschlag, der Microsofts KI-Strategie verlässlich absichert – und OpenAI endgültig in der kommerziellen Realität ankommen lässt.

CEO Sam Altman wird hingegen keine Anteile erhalten – ein bemerkenswerter Kurswechsel nach früheren Planspielen. Ein Börsengang sei zwar nicht unmittelbar geplant, doch mit der neuen Struktur ist der Weg dahin nun klar vorgezeichnet. Die KI-Rally bekommt damit einen neuen, mächtigen Katalysator.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,70 % und einem Kurs von 465,3EUR auf Tradegate (28. Oktober 2025, 18:08 Uhr) gehandelt.





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 488,30 $ , was einem Rückgang von -9,99% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

Platzt die Alles‑Blase? Jetzt Report kostenlos herunterladen!