    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsMarktberichtevorwärtsNachricht

    US-Anleihen

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Leichte Kursgewinne

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Staatsanleihen steigen leicht, T-Note-Future +0,07%
    • Rendite 10-jähriger Anleihe bei 3,99 Prozent.
    • Fed-Zinsentscheidung am Mittwoch, Senkung um 0,25%.
    US-Anleihen - Leichte Kursgewinne
    Foto: Pierre Blaché - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag etwas zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg um 0,07 Prozent auf 113,50 Punkte. Die Rendite der 10-jährigen Anleihe lag bei 3,99 Prozent.

    Die Märkte warten auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank. Die Fed dürfte am Mittwoch ihren Leitzins um 0,25 Prozentpunkte senken, auch wenn sie wegen des Shutdowns kaum Daten zur Verfügung hat. Volkswirte sind sich jedoch einig, dass die Fed auf die Schwäche des Arbeitsmarktes mit einer Lockerung reagiert.

    Veröffentlicht wurden jedoch Daten zum US-Verbrauchervertrauen. Deren Stimmung hat sich im Oktober weniger als erwartet eingetrübt. Der Konsumindikator sei um 1,0 Punkte auf 94,6 Punkte gesunken, teilte das Marktforschungsinstitut Conference Board mit. Dies ist der niedrigste Stand seit April 2025. Volkswirte hatten mit einem noch tieferen Wert von 93,4 Punkten gerechnet. Die Verbraucher bewerteten ihre Lage besser als zuletzt. Die Erwartungen trübten sich hingegen ein./jslhe





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    US-Anleihen Leichte Kursgewinne Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag etwas zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg um 0,07 Prozent auf 113,50 Punkte. Die Rendite der 10-jährigen Anleihe lag bei 3,99 Prozent. Die Märkte warten auf …