Tradewind Finance stellt eine Kreditlinie in Höhe von 3,5 Mio. USD für die Hongkonger Tochtergesellschaft eines führenden deutschen Hemdenherstellers bereit

Im Rahmen der Factoring-Vereinbarung wandelt Tradewind die Forderungen des Unternehmens aus Hongkong in sofortige Barmittel um, wodurch ein konstantes Liquiditätsniveau sichergestellt wird und das Unternehmen in die Lage versetzt wird, die Vorauszahlungsbedingungen der asiatischen Lieferanten und die Kontokorrentkonditionen der US-Käufer von mehr als 30 Tagen einzuhalten.

MÖNCHENGLADBACH, Deutschland, 28. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Das internationale Handelsfinanzierungsunternehmen Tradewind Finance gab heute eine Factoring-Fazilität in Höhe von 3,5 Mio. USD für die Hongkonger Tochtergesellschaft einer führenden Hemdenmarke in Familienbesitz und mit Sitz in Deutschland bekannt. Das Unternehmen aus Hongkong nutzt die Kreditlinie, um seinen Cashflow weiter zu verbessern und seine internationalen Aktivitäten in einer sich verändernden Handelspolitik effizient zu verwalten.

MODINT Credit & Finance, ein führendes Unternehmen im Kreditmanagement für die Mode- und Textilindustrie, stellte Tradewind das Geschäft in Hongkong vor. Gemeinsam konnten die Firmen ihre Spezialgebiete kombinieren und die notwendige Finanzierung abschließen.

"Diese Transaktion ist ein perfektes Beispiel dafür, wie die Zusammenarbeit mit Partnern aus der Branche es ermöglichen kann, die Finanzierung in erster Linie für den Kunden über die Ziellinie zu bringen. In diesem Fall haben sich Tradewind und Modint zusammengetan, ihre internationalen Fähigkeiten und ihr Netzwerk genutzt, und Tradewind war schließlich in der Lage, eine maßgeschneiderte Factoring-Lösung zu entwickeln, die den speziellen Anforderungen des Kunden an das Betriebskapital gerecht wurde", sagt Christian Fehmerling, Regional Commercial Leader Europe bei Tradewind.

"Schwierige Zeiten in einer dynamischen Bekleidungsindustrie erfordern flexible Partner. Wir freuen uns, dass dieser renommierte Kunde durch unsere gemeinsamen Anstrengungen noch besser in der Lage sein wird, sein Wachstum und seinen finanziellen Erfolg weiter zu steigern", sagt Frans van der Hoorn, Geschäftsführer von MODINT Credit & Finance.

Weitere Informationen über Tradewind und seine Exportfactoring-Lösungen , die den Cashflow beschleunigen und das Handelsrisiko reduzieren, finden Sie auf unserer Website www.tradewindfinance.com.



Mehr lesen

Informationen zu Tradewind Finance

Durch die Kombination von Finanzierung, Kreditschutz und Inkasso zu einer einzigen Suite von Handelsfinanzierungslösungen stellt Tradewind den Exporteuren und Importeuren der Welt optimierte, flexible und erstklassige Dienstleistungen bereit.

Über die Seidensticker-Gruppe:

Die Seidensticker-Gruppe wurde 1919 in Bielefeld, Deutschland, gegründet und beschäftigt international rund 1.900 Mitarbeiter. Die Gruppe stellt insgesamt rund 6 Millionen Artikel pro Jahr her. Das Unternehmen befindet sich zu 100 Prozent in Familienbesitz. Die Gruppe wird von dem geschäftsführenden Gesellschafter Gerd Oliver Seidensticker gemeinsam mit Dr. Silvia Bentzinger (CEO der Marke Seidensticker) und Dr. Marc Barrantes (CFO/COO) geleitet.

MEDIENKONTAKT:

contact@tradewindfinance.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2263763/5582195/Tradewind_Finance_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/tradewind-finance-stellt-eine-kreditlinie-in-hohe-von-3-5-mio-usd-fur-die-hongkonger-tochtergesellschaft-eines-fuhrenden-deutschen-hemdenherstellers-bereit-302597184.html