    MDAX glänzt, während SDAX abstürzt: Die Gewinner und Verlierer des Tages

    Die heutigen Börsenbewegungen zeichnen ein vielfältiges Bild: Während der DAX leicht nachgibt, zeigt der MDAX Stärke. International glänzen die US-Indizes, während deutsche Aktien gemischte Signale senden.

    Foto: Symrise

    Entwicklung der Indizes

    Am heutigen Handelstag zeigen die wichtigsten Aktienindizes eine gemischte Entwicklung. Der deutsche Leitindex DAX notiert bei 24.294,51 Punkten und verzeichnete einen leichten Rückgang von 0,11%. Im Gegensatz dazu konnte der MDAX um 0,69% zulegen und steht aktuell bei 30.252,56 Punkten. Der SDAX hingegen musste einen deutlicheren Verlust hinnehmen und fiel um 1,47% auf 17.048,59 Punkte. Der TecDAX blieb nahezu unverändert und verzeichnete einen minimalen Anstieg von 0,01% auf 3.726,02 Punkte. Auf internationaler Ebene zeigt sich ein positiveres Bild. Der Dow Jones konnte um 0,50% zulegen und steht derzeit bei 47.815,40 Punkten. Auch der S&P 500 verzeichnete ein Plus von 0,16% und notiert bei 6.891,75 Punkten. Insgesamt zeigt sich, dass die US-amerikanischen Indizes heute eine stärkere Performance aufweisen als ihre deutschen Pendants, wobei insbesondere der MDAX als positiver Ausreißer im deutschen Markt hervorsticht.

    DAX Topwerte

    Die DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von RWE mit einem Anstieg von 1.53%. Mercedes-Benz Group folgt mit 1.46%, während DHL Group mit 1.44% ebenfalls im Plus liegt.

    DAX Flopwerte

    Im Gegensatz dazu verzeichnen die DAX-Flopwerte deutliche Verluste. Symrise führt die Negativliste mit einem Rückgang von 4.36%, gefolgt von Deutsche Boerse mit -1.67% und adidas, das um 1.47% gefallen ist.

    MDAX Topwerte

    Im MDAX sticht Nordex mit einem beeindruckenden Anstieg von 21.99% hervor. Delivery Hero und HelloFresh zeigen ebenfalls starke Leistungen mit Zuwächsen von 3.87% und 2.94%.

    MDAX Flopwerte

    Die MDAX-Flopwerte sind weniger erfreulich, angeführt von Gerresheimer mit einem Rückgang von 2.99%. AIXTRON und Bilfinger folgen mit -2.88% und -2.16%.

    SDAX Topwerte

    Im SDAX verzeichnet Schaeffler den höchsten Anstieg mit 6.25%. 1&1 und SMA Solar Technology folgen mit 3.99% und 3.37%.

    SDAX Flopwerte

    Die Flopwerte im SDAX sind dramatisch, insbesondere SUESS MicroTec, das um 26.67% gefallen ist. Kontron und ProCredit Holding & Co.KGaA verzeichnen Rückgänge von -14.93% und -14.25%.

    TecDAX Topwerte

    Der TecDAX zeigt mit Nordex, das auch im MDAX stark ist, einen Anstieg von 21.99%. 1&1 und SMA Solar Technology folgen mit 3.99% und 3.37%.

    TecDAX Flopwerte

    Die TecDAX-Flopwerte sind ebenfalls besorgniserregend, mit SUESS MicroTec, das um 26.67% gefallen ist. Kontron und SILTRONIC AG verzeichnen Rückgänge von -14.93% und -3.83%.

    Dow Jones Topwerte

    Im Dow Jones führt Sherwin-Williams mit einem Anstieg von 4.41%. Microsoft und IBM zeigen ebenfalls positive Entwicklungen mit 2.07% und 1.96%.

    Dow Jones Flopwerte

    Die Flopwerte im Dow Jones sind moderat, angeführt von Johnson & Johnson mit -1.52%. Nike (B) und Walmart folgen mit -1.37% und -0.79%.

    S&P 500 Topwerte

    Die Topwerte im S&P 500 werden von Skyworks Solutions angeführt, das um 10.48% gestiegen ist. PayPal und Regeneron Pharmaceuticals zeigen ebenfalls starke Zuwächse mit 9.48% und 9.26%.

    S&P 500 Flopwerte

    Die Flopwerte im S&P 500 sind deutlicher, mit Norwegian Cruise Line, das um 5.06% gefallen ist. F5 und Everest Re Group verzeichnen Rückgänge von -6.80% und -9.04%.


