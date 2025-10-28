Der Börsen-Tag
MDAX glänzt, während SDAX abstürzt: Die Gewinner und Verlierer des Tages
Die heutigen Börsenbewegungen zeichnen ein vielfältiges Bild: Während der DAX leicht nachgibt, zeigt der MDAX Stärke. International glänzen die US-Indizes, während deutsche Aktien gemischte Signale senden.
Entwicklung der IndizesAm heutigen Handelstag zeigen die wichtigsten Aktienindizes eine gemischte Entwicklung. Der deutsche Leitindex DAX notiert bei 24.294,51 Punkten und verzeichnete einen leichten Rückgang von 0,11%. Im Gegensatz dazu konnte der MDAX um 0,69% zulegen und steht aktuell bei 30.252,56 Punkten. Der SDAX hingegen musste einen deutlicheren Verlust hinnehmen und fiel um 1,47% auf 17.048,59 Punkte. Der TecDAX blieb nahezu unverändert und verzeichnete einen minimalen Anstieg von 0,01% auf 3.726,02 Punkte. Auf internationaler Ebene zeigt sich ein positiveres Bild. Der Dow Jones konnte um 0,50% zulegen und steht derzeit bei 47.815,40 Punkten. Auch der S&P 500 verzeichnete ein Plus von 0,16% und notiert bei 6.891,75 Punkten. Insgesamt zeigt sich, dass die US-amerikanischen Indizes heute eine stärkere Performance aufweisen als ihre deutschen Pendants, wobei insbesondere der MDAX als positiver Ausreißer im deutschen Markt hervorsticht.
DAX TopwerteDie DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von RWE mit einem Anstieg von 1.53%. Mercedes-Benz Group folgt mit 1.46%, während DHL Group mit 1.44% ebenfalls im Plus liegt.
DAX FlopwerteIm Gegensatz dazu verzeichnen die DAX-Flopwerte deutliche Verluste. Symrise führt die Negativliste mit einem Rückgang von 4.36%, gefolgt von Deutsche Boerse mit -1.67% und adidas, das um 1.47% gefallen ist.
MDAX TopwerteIm MDAX sticht Nordex mit einem beeindruckenden Anstieg von 21.99% hervor. Delivery Hero und HelloFresh zeigen ebenfalls starke Leistungen mit Zuwächsen von 3.87% und 2.94%.
MDAX FlopwerteDie MDAX-Flopwerte sind weniger erfreulich, angeführt von Gerresheimer mit einem Rückgang von 2.99%. AIXTRON und Bilfinger folgen mit -2.88% und -2.16%.
SDAX TopwerteIm SDAX verzeichnet Schaeffler den höchsten Anstieg mit 6.25%. 1&1 und SMA Solar Technology folgen mit 3.99% und 3.37%.
SDAX FlopwerteDie Flopwerte im SDAX sind dramatisch, insbesondere SUESS MicroTec, das um 26.67% gefallen ist. Kontron und ProCredit Holding & Co.KGaA verzeichnen Rückgänge von -14.93% und -14.25%.
TecDAX TopwerteDer TecDAX zeigt mit Nordex, das auch im MDAX stark ist, einen Anstieg von 21.99%. 1&1 und SMA Solar Technology folgen mit 3.99% und 3.37%.
TecDAX FlopwerteDie TecDAX-Flopwerte sind ebenfalls besorgniserregend, mit SUESS MicroTec, das um 26.67% gefallen ist. Kontron und SILTRONIC AG verzeichnen Rückgänge von -14.93% und -3.83%.
Dow Jones TopwerteIm Dow Jones führt Sherwin-Williams mit einem Anstieg von 4.41%. Microsoft und IBM zeigen ebenfalls positive Entwicklungen mit 2.07% und 1.96%.
Dow Jones FlopwerteDie Flopwerte im Dow Jones sind moderat, angeführt von Johnson & Johnson mit -1.52%. Nike (B) und Walmart folgen mit -1.37% und -0.79%.
S&P 500 TopwerteDie Topwerte im S&P 500 werden von Skyworks Solutions angeführt, das um 10.48% gestiegen ist. PayPal und Regeneron Pharmaceuticals zeigen ebenfalls starke Zuwächse mit 9.48% und 9.26%.
S&P 500 FlopwerteDie Flopwerte im S&P 500 sind deutlicher, mit Norwegian Cruise Line, das um 5.06% gefallen ist. F5 und Everest Re Group verzeichnen Rückgänge von -6.80% und -9.04%.
