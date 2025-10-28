89 0 Kommentare FUTRUE: Höhere Barabfindung für PharmaSGP Holding Squeeze-out!

FUTRUE GmbH hebt die Barabfindung für den Squeeze-out der PharmaSGP Holding SE an. Die ursprüngliche Abfindung von 29,33 EUR je Aktie steigt auf 30,64 EUR. Grundlage ist eine aktualisierte Stellungnahme von ValueTrust. Vorstand und Aufsichtsrat der PharmaSGP Holding SE passen ihren Vorschlag an. Weitere Details sind auf der Website der PharmaSGP unter „Hauptversammlung“ zu finden. PharmaSGP ist ein führendes Consumer-Health-Unternehmen mit einem Umsatz von 118,8 Mio. EUR und einer EBITDA-Marge von 31,3 % im Jahr 2024.

wO Newsflash 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.

