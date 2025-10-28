FUTRUE: Höhere Barabfindung für PharmaSGP Holding Squeeze-out!
FUTRUE GmbH hebt die Barabfindung für den Squeeze-out der PharmaSGP Holding SE an. Die ursprüngliche Abfindung von 29,33 EUR je Aktie steigt auf 30,64 EUR. Grundlage ist eine aktualisierte Stellungnahme von ValueTrust. Vorstand und Aufsichtsrat der PharmaSGP Holding SE passen ihren Vorschlag an. Weitere Details sind auf der Website der PharmaSGP unter „Hauptversammlung“ zu finden. PharmaSGP ist ein führendes Consumer-Health-Unternehmen mit einem Umsatz von 118,8 Mio. EUR und einer EBITDA-Marge von 31,3 % im Jahr 2024.
Der nächste wichtige Termin, Vorläufige Zahlen Q3 2025, bei PharmaSGP Holding ist am 13.11.2025.
