    Regeneron Pharmaceuticals Aktie legt weiter zu - +9,41 % - 28.10.2025

    Am 28.10.2025 ist die Regeneron Pharmaceuticals Aktie, bisher, um +9,41 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Regeneron Pharmaceuticals Aktie.

    Regeneron Pharmaceuticals ist ein führendes Biopharma-Unternehmen, das innovative Medikamente für schwere Erkrankungen entwickelt. Hauptprodukte sind EYLEA und Dupixent. Mit starker F&E und der VelociSuite-Technologie hebt es sich von Konkurrenten wie Amgen und Genentech ab.

    Regeneron Pharmaceuticals Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 28.10.2025

    Die Regeneron Pharmaceuticals Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +9,41 % auf 551,10 zulegen. Das sind +47,40  mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Regeneron Pharmaceuticals Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +5,29 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Regeneron Pharmaceuticals Aktie damit um +2,01 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,73 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Regeneron Pharmaceuticals eine negative Entwicklung von -25,87 % erlebt.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,40 % geändert.

    Regeneron Pharmaceuticals Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,01 %
    1 Monat +4,73 %
    3 Monate +5,29 %
    1 Jahr -41,58 %

    Informationen zur Regeneron Pharmaceuticals Aktie

    Es gibt 104 Mio. Regeneron Pharmaceuticals Aktien. Damit ist das Unternehmen 57,29 Mrd.EUR wert.

    Regeneron Pharmaceuticals Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Regeneron Pharmaceuticals Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Regeneron Pharmaceuticals Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Regeneron Pharmaceuticals

    +8,67 %
    +1,41 %
    +3,18 %
    +3,82 %
    -41,91 %
    -31,13 %
    +1,51 %
    -2,72 %
    +1.043,75 %
    ISIN:US75886F1075WKN:881535



