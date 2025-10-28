    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDANONE AktievorwärtsNachrichten zu DANONE
    DZ BANK stuft DANONE auf 'Kaufen'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Danone nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal von 83 auf 86 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Zwischenbericht des Nahrungsmittelkonzerns sei stark ausgefallen, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der bestätigte Jahresausblick erscheine konservativ./rob/edh/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 16:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 16:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 77,94EUR auf Tradegate (28. Oktober 2025, 17:31 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DZ BANK
    Analyst: Axel Herlinghaus
    Analysiertes Unternehmen: DANONE
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


