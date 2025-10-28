BASF startet 2025 großes Aktienrückkaufprogramm!
BASF SE plant einen bedeutenden Schritt zur Stärkung seiner Finanzstruktur: Ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm soll die Kapitalbasis optimieren und den Aktionären attraktive Renditen sichern.
Foto: Uwe Anspach - dpa
- BASF SE startet im November 2025 ein Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von bis zu 1,5 Milliarden Euro.
- Das Programm läuft von November 2025 bis Juni 2026 und ist Teil eines größeren Rückkaufs von insgesamt 4 Milliarden Euro bis Ende 2028.
- Die zurückgekauften Aktien sollen eingezogen werden, was zu einer Herabsetzung des Grundkapitals führt.
- BASF plant, von 2025 bis 2028 mindestens 12 Milliarden Euro an Aktionäre auszuschütten, einschließlich einer Dividende von mindestens 2,25 Euro pro Aktie.
- Das Unternehmen strebt an, seine Nettoverschuldung zu reduzieren und eine stabile Kapitalstruktur zu gewährleisten, um ein Single A Kreditrating zu erreichen.
- Der Aktienrückkauf erfolgt unter der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 29. April 2022, die den Erwerb von bis zu 10 % der ausstehenden Aktien erlaubt.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei BASF ist am 29.10.2025.
Der Kurs von BASF lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 43,37EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,02 % im Plus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 43,28EUR das entspricht einem Minus von -0,20 % seit der Veröffentlichung.
Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 24.300,00PKT (-0,05 %).
