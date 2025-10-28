    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    "Wir brauchen einfachere Prozesse und klare Fristen" / en2x zum Entwurf des Masterplans Ladeinfrastruktur 2030

    Berlin (ots) - Für den Hochlauf der Elektromobilität braucht Deutschland
    ausreichend Ladesäulen. Der vom Bundesverkehrsministerium nun vorgelegte Entwurf
    "Masterplan Ladeinfrastruktur 2030" zeigt, dass die Bundesregierung die
    bisherigen Erfolge beim Aufbau der Ladeinfrastruktur anerkennt und nun die
    Rahmenbedingungen verbessern will. Dazu aber muss der Masterplan noch an
    verschiedenen Stellen abgeändert werden, stellt der en2x - Wirtschaftsverband
    Fuels und Energie fest. Die Mitglieder aus der Mineralölwirtschaft in der
    Transformation beteiligen sich seit Jahren führend am Ladesäulenausbau.

    "Sehr gut aus Sicht unserer Mitglieder ist, dass der Masterplan auf eine
    Vereinfachung und Entbürokratisierung von Planung, Bau und Betrieb der
    Ladesäulen setzt, insbesondere mit Blick auf Genehmigungsprozesse und
    Integration der Ladeinfrastruktur ins Stromnetz", sagt Björn Niggl, Leiter
    Alternative Tank- und Ladeinfrastruktur bei en2x. "Das ist ein wichtiger
    Schritt, um die Planungsphase zu straffen und die Ausbaugeschwindigkeit zu
    erhöhen."

    Allerdings sollten die in Aussicht gestellten Förderprogramme für Ladepunkte
    unter anderem in Mehrfamilienhäusern, Lkw-Depots oder Betriebshöfen "so bald wie
    möglich konkretisiert und so einfach wie möglich ausgestaltet werden", fordert
    Niggl. Aktuell gibt es über 177.000 öffentliche Ladepunkte in Deutschland,
    jährlich kommen rund 40 Prozent hinzu. "Derzeit haben wir ein sehr
    nutzerfreundliches Verhältnis von 15 E-Autos auf jeden Ladepunkt."

    Was im Entwurf des Masterplans bisher fehle, sei die Messbarkeit der
    erarbeiteten Maßnahmen und das Setzen klarer Fristen für deren Umsetzung, so
    Niggl. "So sollte die Bundesregierung Stromnetzbetreibern eine angemessene Frist
    für einen Netzanschluss der Ladesäule setzen und Maßnahmen vorsehen, wenn diese
    Frist nicht eingehalten wird. Der Stromanschluss ist zu oft der Flaschenhals
    beim Ladesäulen-Hochlauf."

    Tankstellen zum E-Auto-Laden "ein wichtiger Ort neben anderen"

    Forderungen aus der Politik für einen Zwang zu Ladesäulen an Tankstellen erteilt
    en2x eine klare Absage. Niggl: "Wir stellen Ladepunkte immer dort auf, wo sie
    zukünftig erwartet werden. Tankstellen sind dafür ein wichtiger Ort, aber
    Nutzerinnen und Nutzer wollen auch bei Supermärkten, an Shoppingzentren, vor
    Kinos oder in Parkhäusern laden. Es muss den wirtschaftlich handelnden
    Unternehmen überlassen bleiben, wo Ladeinfrastruktur bedarfsgerecht
    bereitgestellt wird. Nicht bürokratische Vorgaben, sondern vereinfachte und
    flexible Prozesse wirken beschleunigend." Mitgliedsunternehmen von en2x gehören
    bereits heute zu den Top-5-Betreibern von Schnellladesäulen in Deutschland.

    Pressekontakt:

    Rainer Diederichs, Alexander von Gersdorff

    en2x - Wirtschaftsverband Fuels und Energie e.V.
    Georgenstraße 24
    10117 Berlin

    mailto:presse@en2x.de; http://www.en2x.de/presse

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/159634/6147026
    OTS: en2x - Wirtschaftsverband Fuels und Energie e.V.




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    "Wir brauchen einfachere Prozesse und klare Fristen" / en2x zum Entwurf des Masterplans Ladeinfrastruktur 2030 Für den Hochlauf der Elektromobilität braucht Deutschland ausreichend Ladesäulen. Der vom Bundesverkehrsministerium nun vorgelegte Entwurf "Masterplan Ladeinfrastruktur 2030" zeigt, dass die Bundesregierung die bisherigen Erfolge beim Aufbau der …