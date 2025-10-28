"Wir brauchen einfachere Prozesse und klare Fristen" / en2x zum Entwurf des Masterplans Ladeinfrastruktur 2030

Berlin (ots) - Für den Hochlauf der Elektromobilität braucht Deutschland

ausreichend Ladesäulen. Der vom Bundesverkehrsministerium nun vorgelegte Entwurf

"Masterplan Ladeinfrastruktur 2030" zeigt, dass die Bundesregierung die

bisherigen Erfolge beim Aufbau der Ladeinfrastruktur anerkennt und nun die

Rahmenbedingungen verbessern will. Dazu aber muss der Masterplan noch an

verschiedenen Stellen abgeändert werden, stellt der en2x - Wirtschaftsverband

Fuels und Energie fest. Die Mitglieder aus der Mineralölwirtschaft in der

Transformation beteiligen sich seit Jahren führend am Ladesäulenausbau.



"Sehr gut aus Sicht unserer Mitglieder ist, dass der Masterplan auf eine

Vereinfachung und Entbürokratisierung von Planung, Bau und Betrieb der

Ladesäulen setzt, insbesondere mit Blick auf Genehmigungsprozesse und

Integration der Ladeinfrastruktur ins Stromnetz", sagt Björn Niggl, Leiter

Alternative Tank- und Ladeinfrastruktur bei en2x. "Das ist ein wichtiger

Schritt, um die Planungsphase zu straffen und die Ausbaugeschwindigkeit zu

erhöhen."





Allerdings sollten die in Aussicht gestellten Förderprogramme für Ladepunkte

unter anderem in Mehrfamilienhäusern, Lkw-Depots oder Betriebshöfen "so bald wie

möglich konkretisiert und so einfach wie möglich ausgestaltet werden", fordert

Niggl. Aktuell gibt es über 177.000 öffentliche Ladepunkte in Deutschland,

jährlich kommen rund 40 Prozent hinzu. "Derzeit haben wir ein sehr

nutzerfreundliches Verhältnis von 15 E-Autos auf jeden Ladepunkt."



Was im Entwurf des Masterplans bisher fehle, sei die Messbarkeit der

erarbeiteten Maßnahmen und das Setzen klarer Fristen für deren Umsetzung, so

Niggl. "So sollte die Bundesregierung Stromnetzbetreibern eine angemessene Frist

für einen Netzanschluss der Ladesäule setzen und Maßnahmen vorsehen, wenn diese

Frist nicht eingehalten wird. Der Stromanschluss ist zu oft der Flaschenhals

beim Ladesäulen-Hochlauf."



Tankstellen zum E-Auto-Laden "ein wichtiger Ort neben anderen"



Forderungen aus der Politik für einen Zwang zu Ladesäulen an Tankstellen erteilt

en2x eine klare Absage. Niggl: "Wir stellen Ladepunkte immer dort auf, wo sie

zukünftig erwartet werden. Tankstellen sind dafür ein wichtiger Ort, aber

Nutzerinnen und Nutzer wollen auch bei Supermärkten, an Shoppingzentren, vor

Kinos oder in Parkhäusern laden. Es muss den wirtschaftlich handelnden

Unternehmen überlassen bleiben, wo Ladeinfrastruktur bedarfsgerecht

bereitgestellt wird. Nicht bürokratische Vorgaben, sondern vereinfachte und

flexible Prozesse wirken beschleunigend." Mitgliedsunternehmen von en2x gehören

bereits heute zu den Top-5-Betreibern von Schnellladesäulen in Deutschland.



