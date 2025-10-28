DZ BANK stuft T-Mobile US auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für T-Mobile US von 280 auf 265 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Quartalszahlen des Mobilfunkers seien von einem dynamischen Neukundenwachstum bei gleichzeitig robusten Ergebniskennziffern geprägt gewesen, schrieb Matthias Volkert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In Erwartung hoher Verkaufsfördermaßnahmen für die kommenden Quartale im Sektor, denen sich T-Mobile US nicht verschließen dürfte, rechne er mit einer moderat sinkenden operativen Marge./rob/edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 16:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 16:57 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die T-Mobile US Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 189,8EUR auf Tradegate (28. Oktober 2025, 18:20 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Matthias Volkert

Analysiertes Unternehmen: T-Mobile US

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

