    BASF startet Aktienrückkäufe früher - Volumen

    1,5 Milliarden Euro bis Juni 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • BASF startet Aktienrückkäufe ab November 2023.
    • Bis zu 1,5 Milliarden Euro bis Juni 2026 geplant.
    • Mindestens 12 Milliarden Euro Ausschüttung bis 2028.
    BASF startet Aktienrückkäufe früher - Volumen - 1,5 Milliarden Euro bis Juni 2026
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - Der Chemiekonzern BASF will schon ab November Milliarden in Aktienrückkäufe stecken. Auch angesichts der bereits erhaltenen und noch erwarteten Zahlungsmittelzuflüsse, insbesondere aus Portfoliomaßnahmen, sollen die Rückkäufe schneller als geplant stattfinden, teilte der Dax-Konzern am Dienstag mit. Die Käufe mit einem Volumen von bis zu 1,5 Milliarden Euro sollen bis Juni 2026 vorgenommen werden. Das Programm sei Teil des im September 2024 angekündigten Programms von insgesamt 4 Milliarden Euro bis Ende 2028. Die zurückgekauften Aktien sollen eingezogen werden. Zudem will der Konzern seine Nettoverschuldung reduzieren, um die Bilanz zu stärken.

    Mittelfristig will BASF die Gesamtausschüttung an Aktionäre durch eine Kombination aus Dividenden und Aktienrückkäufen mindestens auf dem Niveau der vergangenen Jahre halten. Von 2025 bis 2028 sollen mindestens 12 Milliarden Euro an Aktionäre ausgeschüttet werden. Konkret strebe der Konzern eine Dividende von mindestens 2,25 Euro je Aktie oder rund 2 Milliarden Euro pro Jahr an. Die Gesamtausschüttung an Dividenden von rund 8 Milliarden sollen durch Aktienrückkäufe in Höhe von mindestens 4 Milliarden Euro ergänzt werden, hieß es weiter. Diese sollten ursprünglich ab spätestens 2027 beginnen./jha/he

    BASF

    +0,05 %
    -1,07 %
    +1,64 %
    -6,36 %
    -6,17 %
    -5,12 %
    -12,95 %
    -40,82 %
    +8.084,91 %
    ISIN:DE000BASF111WKN:BASF11

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie

    Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 43,38 auf Tradegate (28. Oktober 2025, 18:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um -1,07 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,64 %.

    Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 38,68 Mrd..

    BASF zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0600 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,67EUR. Von den letzten 6 Analysten der BASF Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 53,00EUR was eine Bandbreite von -14,71 %/+22,18 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
