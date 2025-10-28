BASF startet Aktienrückkäufe früher - Volumen
1,5 Milliarden Euro bis Juni 2026
- BASF startet Aktienrückkäufe ab November 2023.
- Bis zu 1,5 Milliarden Euro bis Juni 2026 geplant.
- Mindestens 12 Milliarden Euro Ausschüttung bis 2028.
LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - Der Chemiekonzern BASF will schon ab November Milliarden in Aktienrückkäufe stecken. Auch angesichts der bereits erhaltenen und noch erwarteten Zahlungsmittelzuflüsse, insbesondere aus Portfoliomaßnahmen, sollen die Rückkäufe schneller als geplant stattfinden, teilte der Dax-Konzern am Dienstag mit. Die Käufe mit einem Volumen von bis zu 1,5 Milliarden Euro sollen bis Juni 2026 vorgenommen werden. Das Programm sei Teil des im September 2024 angekündigten Programms von insgesamt 4 Milliarden Euro bis Ende 2028. Die zurückgekauften Aktien sollen eingezogen werden. Zudem will der Konzern seine Nettoverschuldung reduzieren, um die Bilanz zu stärken.
Mittelfristig will BASF die Gesamtausschüttung an Aktionäre durch eine Kombination aus Dividenden und Aktienrückkäufen mindestens auf dem Niveau der vergangenen Jahre halten. Von 2025 bis 2028 sollen mindestens 12 Milliarden Euro an Aktionäre ausgeschüttet werden. Konkret strebe der Konzern eine Dividende von mindestens 2,25 Euro je Aktie oder rund 2 Milliarden Euro pro Jahr an. Die Gesamtausschüttung an Dividenden von rund 8 Milliarden sollen durch Aktienrückkäufe in Höhe von mindestens 4 Milliarden Euro ergänzt werden, hieß es weiter. Diese sollten ursprünglich ab spätestens 2027 beginnen./jha/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie
Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 43,38 auf Tradegate (28. Oktober 2025, 18:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um -1,07 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,64 %.
Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 38,68 Mrd..
BASF zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0600 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,67EUR. Von den letzten 6 Analysten der BASF Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 53,00EUR was eine Bandbreite von -14,71 %/+22,18 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu BASF - BASF11 - DE000BASF111
Das denkt die wallstreetONLINE Community über BASF. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Ende des Jahres läuft die Beschäftigungsgarantie in Ludwigshafen aus.
Ist doch Bewegung drin was die Umgestaltung angeht
DOW JONES--Der deutsche Chemiekonzern BASF führt nach einem Bericht der Financial Times (FT) exklusive Gespräche mit der amerikanischen Private-Equity-Firma Carlyle über den Verkauf seines Geschäftes mit Lacken und Oberflächentechnologien. Wie die britische Wirtschaftszeitung unter Berufung auf ungenannte Quellen schreibt, geht es um einen Kaufpreis von rund 7 Milliarden Euro.
Das von BASF gestartete Verkaufsverfahren habe auch das Interesse anderer Beteiligungsgesellschaften geweckt, darunter KPS Capital Partners.
Die Coating-Sparte beschäftigt mehr als 10.300 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 3,8 Milliarden Euro.
BASF und Carlyle hätten eine Stellungnahme abgelehnt, schreibt die FT.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/rio/sha
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.