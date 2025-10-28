Camunda als "Visionary" im 2025 Gartner® Magic Quadrant (TM) für Business Orchestration and Automation Technologies ausgezeichnet

Berlin (ots) - Camunda, ein führender und innovativer Anbieter von Lösungen im

Bereich agentenbasierte Automatisierung, wurde von Gartner im 2025 Magic

Quadrant (TM) für Business Orchestration and Automation Technologies (BOAT) als

"Visionary" positioniert. Die Bewertung basiert auf spezifischen Kriterien, die

"Completeness of Vision" und "Ability to Execute" des Unternehmens analysieren.



"Wir sind überzeugt, dass die Einordnung als Visionary im Gartner® Magic

Quadrant (TM) für Business Orchestration and Automation Technologies (BOAT)

unsere Vision für agentenbasierte Automatisierung weiter untermauert", sagt

Jakob Freund, CEO und Mitgründer von Camunda. "Mit Camunda integrieren

Unternehmen Agenten in ihre End-to-End-Geschäftsprozesse und erhalten die

Koordination, Verantwortlichkeit und Zuverlässigkeit, die für einen messbaren

ROI erforderlich sind."





Camunda ermöglicht es Unternehmen, über isolierte, auf einzelne Aufgabenfokussierte Agenten hinauszugehen und mehrere Agenten, Automatisierungstools,Legacy-Systeme und Menschen über End-to-End-Prozesse hinweg zu orchestrieren.Camundas einzigartiger BPMN-basierter Ansatz für agentenbasierte Orchestrierungverbindet deterministische Steuerung mit KI-getriebener Entscheidungsfindung undermöglicht anspruchsvolle Multi-Agenten-Koordination über Protokolle wie MCP undA2A - während die Workflow-Engine Zeebe geschäftskritische Prozesse skalierbaram Laufen hält.Ein Gartner Magic Quadrant bündelt Forschung zu einem spezifischen Markt undbietet einen umfassenden Überblick über die relativen Positionen derMarktteilnehmer. Anbieter werden in vier Quadranten eingeordnet: Leaders,Challengers, Visionaries und Niche Players. Magic Quadrants helfen dabei, sichschnell über konkurrierende Technologieanbieter und deren Fähigkeit zuinformieren, heutige und zukünftige Anforderungen von Endanwendern zu erfüllen.Hier (https://page.camunda.com/wp-2025-gartner-magic-quadrant-for-boat) erhaltenSie ein kostenloses Exemplar des Magic-Quadrant-Berichts und erfahren, warumCamunda ausgezeichnet wurde.Weitere Ressourcen- Lesen Sie mehr über Camundas Gartner-Platzierung von Camundas Mitgründer undCEO Jakob Freund im Camunda-Blog (https://camunda.com/blog/2025/10/camunda-recognized-visionary-gartner-boat-magic-quadrant-2025) .- Weitere Informationen zu Camundas Plattform für Enterprise Agentic Automationfinden sich auf dieser Seite(https://camunda.com/enterprise-agentic-automation/) .Über GartnerGartner befürwortet keinen in den Forschungspublikationen dargestelltenAnbieter, kein Produkt und keinen Service und rät Technologieanwendern nicht,ausschließlich Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder besonderenAuszeichnungen auszuwählen. Gartner-Forschungspublikationen spiegeln dieMeinungen der Gartner-Forschungsorganisation wider und sind nicht alsTatsachenbehauptungen zu verstehen. Gartner lehnt in Bezug auf diese Forschungsämtliche ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen ab,einschließlich der Gewährleistung der Marktgängigkeit oder der Eignung für einenbestimmten Zweck.GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke der Gartner, Inc.und/oder ihrer verbundenen Unternehmen in den USA und international; MAGICQUADRANT ist eine eingetragene Marke der Gartner, Inc. und/oder ihrerverbundenen Unternehmen und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechtevorbehalten.Über CamundaCamunda ist führend im Bereich der agentenbasierten Automatisierung fürUnternehmen und koordiniert komplexe Geschäftsprozesse, einschließlichhochwertiger Wissensarbeit, über Agenten, Menschen und Systeme hinweg. Durch dieEntwicklung produktionsreifer Agenten der Enterprise-Klasse mit integrierterGovernance liefert Camunda einzigartige, vertrauenswürdige KI-Agenten fürgeschäftskritische Prozesse. Über 700 führende Innovatoren wie Atlassian, INGund Vodafone vertrauen auf Camunda, um die Amortisationszeit von Monaten aufTage zu verkürzen, die betriebliche Effizienz zu steigern und das Kundenerlebniszu verbessern. Sind Sie bereit, ein AI-first-Unternehmen zu werden? Besuchen Sieuns hier: http://camunda.com