Camunda als "Visionary" im 2025 Gartner® Magic Quadrant (TM) für Business Orchestration and Automation Technologies ausgezeichnet
Berlin (ots) - Camunda, ein führender und innovativer Anbieter von Lösungen im
Bereich agentenbasierte Automatisierung, wurde von Gartner im 2025 Magic
Quadrant (TM) für Business Orchestration and Automation Technologies (BOAT) als
"Visionary" positioniert. Die Bewertung basiert auf spezifischen Kriterien, die
"Completeness of Vision" und "Ability to Execute" des Unternehmens analysieren.
"Wir sind überzeugt, dass die Einordnung als Visionary im Gartner® Magic
Quadrant (TM) für Business Orchestration and Automation Technologies (BOAT)
unsere Vision für agentenbasierte Automatisierung weiter untermauert", sagt
Jakob Freund, CEO und Mitgründer von Camunda. "Mit Camunda integrieren
Unternehmen Agenten in ihre End-to-End-Geschäftsprozesse und erhalten die
Koordination, Verantwortlichkeit und Zuverlässigkeit, die für einen messbaren
ROI erforderlich sind."
Bereich agentenbasierte Automatisierung, wurde von Gartner im 2025 Magic
Quadrant (TM) für Business Orchestration and Automation Technologies (BOAT) als
"Visionary" positioniert. Die Bewertung basiert auf spezifischen Kriterien, die
"Completeness of Vision" und "Ability to Execute" des Unternehmens analysieren.
"Wir sind überzeugt, dass die Einordnung als Visionary im Gartner® Magic
Quadrant (TM) für Business Orchestration and Automation Technologies (BOAT)
unsere Vision für agentenbasierte Automatisierung weiter untermauert", sagt
Jakob Freund, CEO und Mitgründer von Camunda. "Mit Camunda integrieren
Unternehmen Agenten in ihre End-to-End-Geschäftsprozesse und erhalten die
Koordination, Verantwortlichkeit und Zuverlässigkeit, die für einen messbaren
ROI erforderlich sind."
Anzeige
Präsentiert von
Camunda ermöglicht es Unternehmen, über isolierte, auf einzelne Aufgaben
fokussierte Agenten hinauszugehen und mehrere Agenten, Automatisierungstools,
Legacy-Systeme und Menschen über End-to-End-Prozesse hinweg zu orchestrieren.
Camundas einzigartiger BPMN-basierter Ansatz für agentenbasierte Orchestrierung
verbindet deterministische Steuerung mit KI-getriebener Entscheidungsfindung und
ermöglicht anspruchsvolle Multi-Agenten-Koordination über Protokolle wie MCP und
A2A - während die Workflow-Engine Zeebe geschäftskritische Prozesse skalierbar
am Laufen hält.
Ein Gartner Magic Quadrant bündelt Forschung zu einem spezifischen Markt und
bietet einen umfassenden Überblick über die relativen Positionen der
Marktteilnehmer. Anbieter werden in vier Quadranten eingeordnet: Leaders,
Challengers, Visionaries und Niche Players. Magic Quadrants helfen dabei, sich
schnell über konkurrierende Technologieanbieter und deren Fähigkeit zu
informieren, heutige und zukünftige Anforderungen von Endanwendern zu erfüllen.
Hier (https://page.camunda.com/wp-2025-gartner-magic-quadrant-for-boat) erhalten
Sie ein kostenloses Exemplar des Magic-Quadrant-Berichts und erfahren, warum
Camunda ausgezeichnet wurde.
Weitere Ressourcen
- Lesen Sie mehr über Camundas Gartner-Platzierung von Camundas Mitgründer und
CEO Jakob Freund im Camunda-Blog (https://camunda.com/blog/2025/10/camunda-rec
ognized-visionary-gartner-boat-magic-quadrant-2025) .
- Weitere Informationen zu Camundas Plattform für Enterprise Agentic Automation
finden sich auf dieser Seite
(https://camunda.com/enterprise-agentic-automation/) .
Über Gartner
Gartner befürwortet keinen in den Forschungspublikationen dargestellten
Anbieter, kein Produkt und keinen Service und rät Technologieanwendern nicht,
ausschließlich Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder besonderen
Auszeichnungen auszuwählen. Gartner-Forschungspublikationen spiegeln die
Meinungen der Gartner-Forschungsorganisation wider und sind nicht als
Tatsachenbehauptungen zu verstehen. Gartner lehnt in Bezug auf diese Forschung
sämtliche ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen ab,
einschließlich der Gewährleistung der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen
bestimmten Zweck.
GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke der Gartner, Inc.
und/oder ihrer verbundenen Unternehmen in den USA und international; MAGIC
QUADRANT ist eine eingetragene Marke der Gartner, Inc. und/oder ihrer
verbundenen Unternehmen und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte
vorbehalten.
Über Camunda
Camunda ist führend im Bereich der agentenbasierten Automatisierung für
Unternehmen und koordiniert komplexe Geschäftsprozesse, einschließlich
hochwertiger Wissensarbeit, über Agenten, Menschen und Systeme hinweg. Durch die
Entwicklung produktionsreifer Agenten der Enterprise-Klasse mit integrierter
Governance liefert Camunda einzigartige, vertrauenswürdige KI-Agenten für
geschäftskritische Prozesse. Über 700 führende Innovatoren wie Atlassian, ING
und Vodafone vertrauen auf Camunda, um die Amortisationszeit von Monaten auf
Tage zu verkürzen, die betriebliche Effizienz zu steigern und das Kundenerlebnis
zu verbessern. Sind Sie bereit, ein AI-first-Unternehmen zu werden? Besuchen Sie
uns hier: http://camunda.com
Pressekontakt:
Hakob Aridzanjan
mailto:camunda@piabo.net
Tel. +49 162 613 2940
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/108408/6147043
OTS: Camunda
fokussierte Agenten hinauszugehen und mehrere Agenten, Automatisierungstools,
Legacy-Systeme und Menschen über End-to-End-Prozesse hinweg zu orchestrieren.
Camundas einzigartiger BPMN-basierter Ansatz für agentenbasierte Orchestrierung
verbindet deterministische Steuerung mit KI-getriebener Entscheidungsfindung und
ermöglicht anspruchsvolle Multi-Agenten-Koordination über Protokolle wie MCP und
A2A - während die Workflow-Engine Zeebe geschäftskritische Prozesse skalierbar
am Laufen hält.
Ein Gartner Magic Quadrant bündelt Forschung zu einem spezifischen Markt und
bietet einen umfassenden Überblick über die relativen Positionen der
Marktteilnehmer. Anbieter werden in vier Quadranten eingeordnet: Leaders,
Challengers, Visionaries und Niche Players. Magic Quadrants helfen dabei, sich
schnell über konkurrierende Technologieanbieter und deren Fähigkeit zu
informieren, heutige und zukünftige Anforderungen von Endanwendern zu erfüllen.
Hier (https://page.camunda.com/wp-2025-gartner-magic-quadrant-for-boat) erhalten
Sie ein kostenloses Exemplar des Magic-Quadrant-Berichts und erfahren, warum
Camunda ausgezeichnet wurde.
Weitere Ressourcen
- Lesen Sie mehr über Camundas Gartner-Platzierung von Camundas Mitgründer und
CEO Jakob Freund im Camunda-Blog (https://camunda.com/blog/2025/10/camunda-rec
ognized-visionary-gartner-boat-magic-quadrant-2025) .
- Weitere Informationen zu Camundas Plattform für Enterprise Agentic Automation
finden sich auf dieser Seite
(https://camunda.com/enterprise-agentic-automation/) .
Über Gartner
Gartner befürwortet keinen in den Forschungspublikationen dargestellten
Anbieter, kein Produkt und keinen Service und rät Technologieanwendern nicht,
ausschließlich Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder besonderen
Auszeichnungen auszuwählen. Gartner-Forschungspublikationen spiegeln die
Meinungen der Gartner-Forschungsorganisation wider und sind nicht als
Tatsachenbehauptungen zu verstehen. Gartner lehnt in Bezug auf diese Forschung
sämtliche ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen ab,
einschließlich der Gewährleistung der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen
bestimmten Zweck.
GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke der Gartner, Inc.
und/oder ihrer verbundenen Unternehmen in den USA und international; MAGIC
QUADRANT ist eine eingetragene Marke der Gartner, Inc. und/oder ihrer
verbundenen Unternehmen und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte
vorbehalten.
Über Camunda
Camunda ist führend im Bereich der agentenbasierten Automatisierung für
Unternehmen und koordiniert komplexe Geschäftsprozesse, einschließlich
hochwertiger Wissensarbeit, über Agenten, Menschen und Systeme hinweg. Durch die
Entwicklung produktionsreifer Agenten der Enterprise-Klasse mit integrierter
Governance liefert Camunda einzigartige, vertrauenswürdige KI-Agenten für
geschäftskritische Prozesse. Über 700 führende Innovatoren wie Atlassian, ING
und Vodafone vertrauen auf Camunda, um die Amortisationszeit von Monaten auf
Tage zu verkürzen, die betriebliche Effizienz zu steigern und das Kundenerlebnis
zu verbessern. Sind Sie bereit, ein AI-first-Unternehmen zu werden? Besuchen Sie
uns hier: http://camunda.com
Pressekontakt:
Hakob Aridzanjan
mailto:camunda@piabo.net
Tel. +49 162 613 2940
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/108408/6147043
OTS: Camunda
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte