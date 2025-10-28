    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGartner AktievorwärtsNachrichten zu Gartner
    Camunda als "Visionary" im 2025 Gartner® Magic Quadrant (TM) für Business Orchestration and Automation Technologies ausgezeichnet

    Berlin (ots) - Camunda, ein führender und innovativer Anbieter von Lösungen im
    Bereich agentenbasierte Automatisierung, wurde von Gartner im 2025 Magic
    Quadrant (TM) für Business Orchestration and Automation Technologies (BOAT) als
    "Visionary" positioniert. Die Bewertung basiert auf spezifischen Kriterien, die
    "Completeness of Vision" und "Ability to Execute" des Unternehmens analysieren.

    "Wir sind überzeugt, dass die Einordnung als Visionary im Gartner® Magic
    Quadrant (TM) für Business Orchestration and Automation Technologies (BOAT)
    unsere Vision für agentenbasierte Automatisierung weiter untermauert", sagt
    Jakob Freund, CEO und Mitgründer von Camunda. "Mit Camunda integrieren
    Unternehmen Agenten in ihre End-to-End-Geschäftsprozesse und erhalten die
    Koordination, Verantwortlichkeit und Zuverlässigkeit, die für einen messbaren
    ROI erforderlich sind."

    Camunda ermöglicht es Unternehmen, über isolierte, auf einzelne Aufgaben
    fokussierte Agenten hinauszugehen und mehrere Agenten, Automatisierungstools,
    Legacy-Systeme und Menschen über End-to-End-Prozesse hinweg zu orchestrieren.
    Camundas einzigartiger BPMN-basierter Ansatz für agentenbasierte Orchestrierung
    verbindet deterministische Steuerung mit KI-getriebener Entscheidungsfindung und
    ermöglicht anspruchsvolle Multi-Agenten-Koordination über Protokolle wie MCP und
    A2A - während die Workflow-Engine Zeebe geschäftskritische Prozesse skalierbar
    am Laufen hält.

    Ein Gartner Magic Quadrant bündelt Forschung zu einem spezifischen Markt und
    bietet einen umfassenden Überblick über die relativen Positionen der
    Marktteilnehmer. Anbieter werden in vier Quadranten eingeordnet: Leaders,
    Challengers, Visionaries und Niche Players. Magic Quadrants helfen dabei, sich
    schnell über konkurrierende Technologieanbieter und deren Fähigkeit zu
    informieren, heutige und zukünftige Anforderungen von Endanwendern zu erfüllen.

    Hier (https://page.camunda.com/wp-2025-gartner-magic-quadrant-for-boat) erhalten
    Sie ein kostenloses Exemplar des Magic-Quadrant-Berichts und erfahren, warum
    Camunda ausgezeichnet wurde.

    Weitere Ressourcen

    - Lesen Sie mehr über Camundas Gartner-Platzierung von Camundas Mitgründer und
    CEO Jakob Freund im Camunda-Blog (https://camunda.com/blog/2025/10/camunda-rec
    ognized-visionary-gartner-boat-magic-quadrant-2025) .
    - Weitere Informationen zu Camundas Plattform für Enterprise Agentic Automation
    finden sich auf dieser Seite
    (https://camunda.com/enterprise-agentic-automation/) .

    Über Gartner

    Gartner befürwortet keinen in den Forschungspublikationen dargestellten
    Anbieter, kein Produkt und keinen Service und rät Technologieanwendern nicht,
    ausschließlich Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder besonderen
    Auszeichnungen auszuwählen. Gartner-Forschungspublikationen spiegeln die
    Meinungen der Gartner-Forschungsorganisation wider und sind nicht als
    Tatsachenbehauptungen zu verstehen. Gartner lehnt in Bezug auf diese Forschung
    sämtliche ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen ab,
    einschließlich der Gewährleistung der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen
    bestimmten Zweck.

    GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke der Gartner, Inc.
    und/oder ihrer verbundenen Unternehmen in den USA und international; MAGIC
    QUADRANT ist eine eingetragene Marke der Gartner, Inc. und/oder ihrer
    verbundenen Unternehmen und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte
    vorbehalten.

    Über Camunda

    Camunda ist führend im Bereich der agentenbasierten Automatisierung für
    Unternehmen und koordiniert komplexe Geschäftsprozesse, einschließlich
    hochwertiger Wissensarbeit, über Agenten, Menschen und Systeme hinweg. Durch die
    Entwicklung produktionsreifer Agenten der Enterprise-Klasse mit integrierter
    Governance liefert Camunda einzigartige, vertrauenswürdige KI-Agenten für
    geschäftskritische Prozesse. Über 700 führende Innovatoren wie Atlassian, ING
    und Vodafone vertrauen auf Camunda, um die Amortisationszeit von Monaten auf
    Tage zu verkürzen, die betriebliche Effizienz zu steigern und das Kundenerlebnis
    zu verbessern. Sind Sie bereit, ein AI-first-Unternehmen zu werden? Besuchen Sie
    uns hier: http://camunda.com

    Pressekontakt:

    Hakob Aridzanjan
    mailto:camunda@piabo.net
    Tel. +49 162 613 2940

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/108408/6147043
    OTS: Camunda


