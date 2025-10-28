    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsATX IndexvorwärtsNachrichten zu ATX

    ATX legt leicht zu - Warten auf US-Zinsentscheid

    • Wiener Börse schließt leicht im Plus, ATX bei 4.682,31.
    • ATX Prime sinkt minimal um 0,05 Prozent auf 2.337,62.
    • Zinsentscheidungen der Fed und EZB beeinflussen Markt.
    Foto: Akos Stiller - Wiener Börse

    WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Dienstag behauptet geschlossen. Der ATX beendete den Tag mit einem kleinen Plus von 0,17 Punkten bei 4.682,31 Zählern. Der breiter gefasste ATX Prime sank minimal um 0,05 Prozent auf 2.337,62 Punkte. Auch an anderen Börsen in Europa gab es nur wenig Bewegung. Viele Anleger dürften die im Wochenverlauf anstehenden Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed und der EZB abwarten.

    Für die Fed-Zinsentscheidung am Mittwoch ist eine Zinssenkung von 0,25 Prozentpunkten mit einer Wahrscheinlichkeit von 98 Prozent an den Märkten eingepreist, schrieben die Analysten der Helaba. Von der am Donnerstag folgenden EZB-Zinsentscheidung erwarten die Experten hingegen keinen Zinsschritt.

    Auch unter der ATX-Aktien gab es am Dienstag nur wenig Bewegung. Unter Druck kamen AT&S und lagen mit einem Minus von 1,9 Prozent am unteren Ende im Index. Schwach zeigten sich auch Aktien aus der Baubranche. Porr verloren 1,7 Prozent, Aktien des Baustoffkonzerns Wienerberger fielen um 1,6 Prozent.

    ATX-Tagesgewinner waren UNIQA mit einem Plus von 1,1 Prozent. Gut gesucht waren auch die ATX Schwergewichte Erste Group , Voestalpine und OMV . Sie legten zwischen 0,7 und 0,8 Prozent zu.

    Abseits des ATX verloren Palfinger -Aktien trotz neuer Empfehlungen 2,1 Prozent. Die Analysten der Berenberg Bank und der Deutschen Bank haben ihre Kaufempfehlungen in Reaktion auf die zuletzt gemeldeten Quartalszahlen des Kranherstellers bestätigt.

    Impulse für den Handel könnte im weiteren Wochenverlauf neben den Zinsentscheidungen auch die Berichtssaison liefern. Am Mittwoch werden Ergebnisse vom Öl- und Gaskonzern OMV erwartet. Am Donnerstag stehen Zahlen der Raiffeisen Bank International (RBI) an./mik/spo/APA/jha

     

    Die OMV Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,18 % und einem Kurs von 83,65 auf Tradegate (28. Oktober 2025, 18:18 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der OMV Aktie um +2,11 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,24 %.

    Die Marktkapitalisierung von OMV bezifferte sich zuletzt auf 15,17 Mrd..

    OMV zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,7500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 9,9000 %.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
