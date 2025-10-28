Amadeus FiRe: Starke Leistung trotz harter Marktbedingungen

Die Amadeus Fire Group erzielte nach neun Monaten 2025 einen Konzernumsatz von 277,2 Mio. €, was einem Rückgang von 17,9 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Der operative Rohertrag sank um 22,5 % auf 143,0 Mio. €, mit einer Rohertragsmarge von 51,6 %.

Die Restrukturierung im Bereich geförderte Weiterbildung führte zu einmaligen Aufwendungen von 5,3 Mio. €, was das operative EBITA um 79,1 % auf 9,7 Mio. € reduzierte.

Der Vorstand erwartet für das operative EBITA einen Wert im unteren Bereich des prognostizierten Korridors von 15 bis 25 Mio. € für 2025.

Die Akquisition von Masterplan.com GmbH stärkt die Position im digitalen Bildungsmarkt und zielt darauf ab, eine führende Corporate-Learning-Plattform zu etablieren.

Die Eigenkapitalquote sank auf 36,6 % aufgrund der Dividendenausschüttung und der Akquisition, während das Gesamtvermögen auf 132,7 Mio. € fiel.

Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung der Zwischenmitteilung zum Q3/9M 2025 nach Börsenschluss, bei Amadeus FiRe ist am 28.10.2025.

Der Kurs von Amadeus FiRe lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 51,75EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -3,36 % im Minus.

11 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 52,20EUR das entspricht einem Plus von +0,87 % seit der Veröffentlichung.

Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.028,73PKT (-1,68 %).





