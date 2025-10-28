Amadeus FiRe: Starke Leistung trotz harter Marktbedingungen
Die Amadeus Fire Group steht vor einer spannenden Herausforderung: Trotz eines Umsatzrückgangs von 17,9 % setzt sie auf Wachstum durch strategische Akquisitionen im digitalen Bildungsmarkt.
Foto: peopleimages - stock.adobe.com
- Die Amadeus Fire Group erzielte nach neun Monaten 2025 einen Konzernumsatz von 277,2 Mio. €, was einem Rückgang von 17,9 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Der operative Rohertrag sank um 22,5 % auf 143,0 Mio. €, mit einer Rohertragsmarge von 51,6 %.
- Die Restrukturierung im Bereich geförderte Weiterbildung führte zu einmaligen Aufwendungen von 5,3 Mio. €, was das operative EBITA um 79,1 % auf 9,7 Mio. € reduzierte.
- Der Vorstand erwartet für das operative EBITA einen Wert im unteren Bereich des prognostizierten Korridors von 15 bis 25 Mio. € für 2025.
- Die Akquisition von Masterplan.com GmbH stärkt die Position im digitalen Bildungsmarkt und zielt darauf ab, eine führende Corporate-Learning-Plattform zu etablieren.
- Die Eigenkapitalquote sank auf 36,6 % aufgrund der Dividendenausschüttung und der Akquisition, während das Gesamtvermögen auf 132,7 Mio. € fiel.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung der Zwischenmitteilung zum Q3/9M 2025 nach Börsenschluss, bei Amadeus FiRe ist am 28.10.2025.
Der Kurs von Amadeus FiRe lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 51,75EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -3,36 % im
Minus.
11 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 52,20EUR das entspricht einem Plus von +0,87 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.028,73PKT (-1,68 %).
-3,54 %
-2,36 %
+5,48 %
-19,07 %
-34,35 %
-47,87 %
-40,51 %
-32,77 %
+255,77 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
