Nokia - Aktie zieht deutlich an - 28.10.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Nokia Aktie. Mit einer Performance von +25,74 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Nokia ist ein führendes Technologieunternehmen, das sich auf Netzwerkinfrastruktur und 5G-Lösungen spezialisiert hat. Es konkurriert mit Ericsson und Huawei und zeichnet sich durch innovative 5G-Technologien und starke Partnerschaften aus.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Nokia Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +47,84 %.

Allein seit letzter Woche ist die Nokia Aktie damit um +14,08 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +38,59 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Nokia einen Anstieg von +27,73 %.

Nokia Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +14,08 % 1 Monat +38,59 % 3 Monate +47,84 % 1 Jahr +25,34 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Nokia Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die positive Kursentwicklung der Nokia Aktie, die durch eine Investition von NVIDIA und eine Hochstufung durch Jefferies auf 'Buy' mit einem Kursziel von 6,60 Euro unterstützt wird. Anleger sind optimistisch, dass die Aktie bis Ende des Jahres 10 Dollar erreichen könnte. Gleichzeitig gibt es Bedenken hinsichtlich der Nachhaltigkeit des Anstiegs und der fehlenden Aktienrückkäufe.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nokia eingestellt.

Informationen zur Nokia Aktie

Es gibt 6 Mrd. Nokia Aktien. Damit ist das Unternehmen 37,85 Mrd. wert.

An den europäischen Börsen haben die Anleger am Dienstag weitere Rekordstände gefeiert. Während der britische FTSE 100 ("Footsie") seine Rally mit einer Bestmarke krönte, gelang nun auch dem spanischen Leitindex Ibex 35 ein Rekordhoch. Das letzte …

Nvidia investiert eine Milliarde US-Dollar in Nokia und beschleunigt den KI- und 5G-Ausbau in Europa massiv.

Der KI-Chipriese Nvidia wird mit einer Milliarden-Investition ein großer Anteilseigner beim finnischen Netzwerk-Spezialisten Nokia . Nokia will Technik des US-Konzerns in künftigen Mobilfunk-Basisstationen einsetzen, wie Nvidia-Chef Jensen Huang …

Nokia Aktie jetzt kaufen?

Ob die Nokia Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nokia Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.