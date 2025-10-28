Friedrich Vorwerk Group Aktie verliert signifikant - 28.10.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die Friedrich Vorwerk Group Aktie. Sie fällt um -4,39 % auf 100,20€. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Friedrich Vorwerk Group ist ein führender Anbieter von Infrastrukturlösungen für Energieversorgungsunternehmen, spezialisiert auf Gas-, Strom- und Wasserstoffinfrastruktur. Das Unternehmen ist in Deutschland marktführend und expandiert in Europa. Hauptkonkurrenten sind Bilfinger und Herrenknecht. Vorwerks Alleinstellungsmerkmal liegt in innovativen Technologien und der Integration von Wasserstofflösungen.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Friedrich Vorwerk Group-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +20,55 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Friedrich Vorwerk Group Aktie damit um +17,98 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +28,21 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Friedrich Vorwerk Group einen Anstieg von +295,48 %.

Friedrich Vorwerk Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +17,98 % 1 Monat +28,21 % 3 Monate +20,55 % 1 Jahr +258,36 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Friedrich Vorwerk Group Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Friedrich Vorwerk Group Aktie, die nach einem starken Anstieg möglicherweise konsolidieren wird. Anleger ziehen in Betracht, Gewinne mitzunehmen, während die begrenzte Aktienanzahl die Nachfrage anheizen könnte. Die fundamentalen Kennzahlen sind positiv, mit einem Umsatzwachstum von 39 % und einer angehobenen Prognose für 2025. Gleichzeitig wird MBB als potenziell günstigerer Deal betrachtet.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Friedrich Vorwerk Group eingestellt.

Informationen zur Friedrich Vorwerk Group Aktie

Es gibt 20 Mio. Friedrich Vorwerk Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,02 Mrd. wert.

Friedrich Vorwerk Group Aktie jetzt kaufen?

