HYPOPORT Aktie verliert deutlich an Wert - 28.10.2025

Die HYPOPORT Aktie ist bisher um -5,28 % auf 132,80€ gefallen. Das sind -7,40 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

HYPOPORT ist ein führender digitaler Finanzdienstleister in Deutschland, bekannt für seine Plattformen Europace, Dr. Klein und Smart InsurTech. Es konkurriert mit Interhyp und FinTechs wie N26. Sein Alleinstellungsmerkmal ist die Integration und Automatisierung von Finanzdienstleistungen auf einer Plattform.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die HYPOPORT Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -29,47 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die HYPOPORT Aktie damit um -8,98 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,27 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei HYPOPORT auf -16,79 %.

HYPOPORT Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -8,98 % 1 Monat +5,27 % 3 Monate -29,47 % 1 Jahr -44,57 %

Informationen zur HYPOPORT Aktie

Es gibt 7 Mio. HYPOPORT Aktien. Damit ist das Unternehmen 912,62 Mio. wert.

HYPOPORT Aktie jetzt kaufen?

Ob die HYPOPORT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HYPOPORT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.