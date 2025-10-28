    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSherwin-Williams AktievorwärtsNachrichten zu Sherwin-Williams

    Sherwin-Williams - Aktie mit Kurssprung +5,92 % - 28.10.2025

    Am 28.10.2025 ist die Sherwin-Williams Aktie, bisher, um +5,92 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Sherwin-Williams Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    Sherwin-Williams ist ein global führendes Unternehmen in der Farben- und Beschichtungsindustrie, bekannt für seine innovativen Produkte und starke Marktpräsenz.

    Sherwin-Williams Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 28.10.2025

    Die Sherwin-Williams Aktie konnte bisher um +5,92 % auf 303,93 zulegen. Das sind +16,98  mehr als am letzten Handelstag. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Sherwin-Williams Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -1,57 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Sherwin-Williams Aktie damit um +0,47 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,15 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Sherwin-Williams eine negative Entwicklung von -13,16 % erlebt.

    Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,61 % geändert.

    Sherwin-Williams Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,47 %
    1 Monat -2,15 %
    3 Monate -1,57 %
    1 Jahr -13,97 %

    Informationen zur Sherwin-Williams Aktie

    Es gibt 249 Mio. Sherwin-Williams Aktien. Damit ist das Unternehmen 74,64 Mrd.EUR wert.

    MDAX glänzt, während SDAX abstürzt: Die Gewinner und Verlierer des Tages


    Die heutigen Börsenbewegungen zeichnen ein vielfältiges Bild: Während der DAX leicht nachgibt, zeigt der MDAX Stärke. International glänzen die US-Indizes, während deutsche Aktien gemischte Signale senden.

    Börsenstart USA - 28.10. - Dow Jones stark +0,45 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Rekordrally läuft mit gedämpftem Schwung weiter


    Die Rekordrally an den US-Börsen ist auch am Dienstag weitergelaufen. Der Schwung für Dow Jones Industrial , S&P 500 und Nasdaq 100 nahm allerdings ab. Die Auftaktgewinne bröckelten teilweise rasch ab. Die Anleger halten sich vor den …

    Sherwin-Williams Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Sherwin-Williams Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Sherwin-Williams Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Sherwin-Williams

    +3,10 %
    +2,10 %
    -1,06 %
    -0,64 %
    -12,99 %
    +29,28 %
    +50,76 %
    +296,18 %
    +2.179,37 %
    ISIN:US8243481061WKN:856050



