Amadeus Fire nach neun Monaten mit Verlust - Jahresziel bestätigt

Profitjaegerx7x schrieb 22.09.25, 18:39

habe ja gesagt, dein Beitrag basiert teilweise auf etwas sinnvollem. Aber dieses aufbauschen des Themas Bürgergeld zeigt doch, dass du vermutlich selbst nicht in der Lage wärst die Probleme anzugehen (wie du es der Politik vorwirfst) da du dich ja auf den falschen Themen abarbeitest.



Aber überzeuge mich gerne mit Daten die Zeigen, dass die Kosten für Arbeitslosengeld und Co. Das Problem sind. Natürlich muss man als eins von vielen Themen auch das Thema Leistung vor Sozialstaat angehen Aber wir reden da über ein paar Mrd. Einsparpotenzial (solange wir uns über grundlegende Absicherung und Wahrung der Menschenwürde einig sind).



Es gibt viel wichtigere Themen wie das ungelöste Rententhema, die krasse Steigerung der Zinbelsstung weil man sich nicht ausreichend langfristig verschuldet hat. Energiepreise v.a. mit dem EEG (erneuerbare Energien absolut sinnvoll und günstig aber nur mit entsprechender Speichertechnik, da muss Fokus drauf sein).



Aber zurück zu Amadeus Fire, wir gelangen langsam an eine Bewertung die eine Erholung der Kennzahlen ausschließt.

Der Gewinn dieses Jahr ist schlecht, allerdings bezweifle ich, dass Amadeus zu 90% Fixkosten hat. Entweder es wird eine Erholung im Geschäft mit Vermittlungen und Co geben oder man wird die Personalkostenstruktur anpassen müssen.



wird Amadeus nie wieder ein Nettogewinn von 25m erreichen nach Gewinnen von 32-40m in den letzten 4 Jahren. Glaube ich nicht.



Ich fände ein Dipp unter die 50, ggf. ein paar Stop loss Ausführungen nochmal interessant. Das Risiko nach unten sehe ich als beschränkter als nach oben. Nach unten gibt es quasi noch die Insolvenz oder eine fette Verwässerung als Risiko während nach oben schon eine sich andeutende Erholung auf 25m Jahresgewinn zu >50% Rendite führen könnte.