    Amadeus Fire nach neun Monaten mit Verlust - Jahresziel bestätigt

    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatz von Amadeus Fire sinkt um 17,9 Prozent.
    • Operatives Ergebnis fällt drastisch auf 4,5 Millionen.
    • Ausblick für 2025 bleibt schwach, keine Änderungen.
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Personaldienstleister Amadeus Fire ringt weiter mit einer schwachen Nachfrage. In den ersten neun Monaten des Jahres sei der Umsatz um 17,9 Prozent auf 277,2 Millionen Euro gesunken, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Dienstag in Frankfurt mit. Das operative Ergebnis nach Ertragsteuern sackte von 32,5 auf 4,5 Millionen Euro ab. Unter dem Strich liege der Verlust nach neun Monaten bei 500.000 Euro. Vor einem Jahr hatte Amadeus noch einen Gewinn von 26 Millionen Euro ausgewiesen. Je Aktie ergebe sich ein Verlust von neun Cent nach einem Gewinn von 4,79 Euro ein Jahr zuvor. Auf Tradegate büßte die Aktie im Vergleich zum Xetra-Schluss rund zwei Prozent ein.

    Der Ausblick auf die potenzielle wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland für den Rest des Jahres 2025 bleibe schwach, hieß es weiter. Der Vorstand erwarte keine wesentliche Änderung oder Dynamik. Im dritten Quartal sei die geschäftliche Entwicklung sowohl in den Personaldienstleistungen als auch in der Weiterbildung im Rahmen der Erwartungen des Vorstands verlaufen. Die Jahresprognose 2025 bestätigte der Konzern./jha/he

     

    Die Amadeus FiRe Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,61 % und einem Kurs von 52,20 auf Tradegate (28. Oktober 2025, 19:01 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amadeus FiRe Aktie um -2,36 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,48 %.

    Die Marktkapitalisierung von Amadeus FiRe bezifferte sich zuletzt auf 280,84 Mio..

    Amadeus FiRe zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,0300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0400 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 101,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 124,00EUR was eine Bandbreite von +70,78 %/+135,29 % bedeutet.




    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

