    Rekordrally setzt sich fort - Optimismus bei KI-Aktien

    • Rekordrally an US-Börsen setzt sich fort, KI dominiert.
    • Zinssenkung von 0,25% durch Fed wird erwartet.
    • Apple erreicht 4 Billionen USD Börsenwert, iPhone boomt.
    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Rekordrally an den US-Börsen hat sich am Dienstag fortgesetzt. "Die KI-Party in New York geht weiter", kommentierte Christine Romar, Head of Europe beim Broker CMC Markets. Vor den Quartalsberichten ihrer bedeutendsten Mitglieder, gehe es an der Nasdaq weiter nach oben, da Investoren einen weiteren Rally-Schub nicht verpassen wollten, sollten Microsoft, Alphabet und Meta am Mittwoch sowie Apple und Amazon am Donnerstag erneut die Erwartungen übertreffen.

    Obendrein wird von der US-Notenbank Fed eine Zinssenkung um 0,25 Prozent erwartet. Diese Entscheidung steht ebenfalls zur Wochenmitte an.

    Der Dow sprang zum Handelsstart erstmals über 47.900 Punkte. Zuletzt gewann der bekannteste Wall-Street-Index 0,7 Prozent auf 47.870 Punkte. Der marktbreite S&P 500 übersprang rund zwei Stunden vor dem Börsenschluss die Marke von 6.900 Punkten und legte dann um 0,4 Prozent auf 6.899 Punkte zu. Für den Nasdaq 100 ging es erstmals über 26.000 Punkte. Zuletzt gewann er 0,7 Prozent auf 26.010 Zähler.

    Ökonomen erwarten am Mittwoch eine zweite Zinssenkung durch die Fed in diesem Jahr und verweisen auf zunehmende Risiken am US-Arbeitsmarkt. Die Entscheidung erfolgt allerdings in einem schwierigen Umfeld, da wegen der Schließung zahlreicher Bundesbehörden im Zuge des Haushaltsstreits zuletzt kaum Konjunkturdaten veröffentlicht wurden.

    "Auch wenn sich der US-Arbeitsmarkt weiter abschwächen dürfte, sollte die Gesamtwirtschaft in naher Zukunft nicht in die Rezession abkippen", erwartet Portfolio-Manager Bruno Lamoral vom Vermögensverwalter DPAM und hält das Börsenumfeld in den USA für insgesamt gesund.

    Die Berichtssaison habe überdies gezeigt, dass die Stärke der US-Unternehmen nicht auf den Tech-Sektor begrenzt sei. Positive Gewinnrevisionen gebe es auch weit darüber hinaus, weshalb der Börsenaufschwung zuletzt allgemein stark ausgefallen sei. Mit Ausnahme der Branche für Basiskonsumgüter würden alle US-Sektoren derzeit über ihrem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt gehandelt, der die längerfristige Entwicklung beschreibt.

    Unter den Einzelwerten ragten zahlreiche Unternehmen mit Neuigkeiten heraus. UPS , Sherwin Williams und Regeneron veröffentlichten besser als erwartete Quartalsberichte oder machten Aussagen zum Gesamtjahr, die den Markt überzeugten. Die Papiere des Paketdienstes UPS legten daraufhin um 8,0 Prozent zu und zogen die Aktien des Wettbewerbers Fedex mit 1,7 Prozent nach oben. Die Anteile des Farben- und Lackherstellers Sherwin setzten sich mit plus 5,3 Prozent an die Dow-Spitze.

    Die Papiere des Biotechunternehmens Regeneron stiegen als stärkster Wert im Nasdaq 100 um 9,1 Prozent. Paypal legten als zweitbester Wert um 8,0 Prozent zu. Der Zahlungsabwickler hob nicht nur seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr an, sondern gab obendrein eine Vereinbarung mit OpenAI bekannt, um seine digitale Geldbörse in den KI-Chatbot ChatGPT einzubetten.

    Skyworks Solutions meldete nicht nur einen überraschend starken Gewinnzuwachs im vierten Geschäftsquartal, sondern kündigte auch eine Übernahme an. Der Applezulieferer will sich mit Qorvo , ebenfalls ein Zulieferer von Apple, zusammenschließen. Beide Unternehmen leiden unter rückläufigen Bestellungen und einem wachsenden Wettbewerb im Markt für Smartphone-Chips. Skyworks legten nach den beiden Meldungen um 9,6 Prozent zu. Qorvo sprangen sogar um 43,5 Prozent hoch.

    Auch der iPhone-Hersteller selbst rückte an diesem Tag in den Fokus, denn erstmals erreichte der Börsenwert von Apple 4 Billionen US-Dollar. Dazu hatte es nur eines Kursanstiegs von 0,4 Prozent bedurft. Die Nachfrage nach dem iPhone 17 treibt den Kurs.

    Cameco gewannen etwas mehr als 25 Prozent und rückten in den Blick, da das Unternehmen eine strategische Partnerschaft mit der US-Regierung bekannt gab, um den Einsatz von Kernenergie und Künstlicher Intelligenz (KI) in den Vereinigten Staaten zu beschleunigen./ck/he

     

