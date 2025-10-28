Durch Rückschläge nicht entmutigen lassen

HAIFA (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Eskalation im Gazastreifen hat Bildungsministerin Karin Prien (CDU) bei ihrem Besuch in Israel dazu aufgerufen, am Friedensprozess festzuhalten. "Wir sollten uns jetzt auch durch einzelne Rückschläge in diesem Prozess auch nicht entmutigen lassen", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur in Haifa.

Man könne nur hoffen, dass alle Seiten diese Chance - den Tropfen der Hoffnung, wie eine Schülerin im Bildungszentrum Givat Haviva heute gesagt habe - nutzten und man sich weiterhin in einem Prozess befinden werde, in dem ein Weg Richtung mehr Frieden gegangen werde.