    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Prien in Israel

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Durch Rückschläge nicht entmutigen lassen

    Für Sie zusammengefasst
    • Bildungsministerin Prien ruft zu Friedensprozess auf.
    • Hoffnung auf Fortschritt trotz Rückschlägen betont.
    • Eskalation im Gazastreifen trotz bestehender Waffenruhe.

    HAIFA (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Eskalation im Gazastreifen hat Bildungsministerin Karin Prien (CDU) bei ihrem Besuch in Israel dazu aufgerufen, am Friedensprozess festzuhalten. "Wir sollten uns jetzt auch durch einzelne Rückschläge in diesem Prozess auch nicht entmutigen lassen", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur in Haifa.

    Man könne nur hoffen, dass alle Seiten diese Chance - den Tropfen der Hoffnung, wie eine Schülerin im Bildungszentrum Givat Haviva heute gesagt habe - nutzten und man sich weiterhin in einem Prozess befinden werde, in dem ein Weg Richtung mehr Frieden gegangen werde.

    Neue Eskalation trotz Waffenruhe

    Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte die Armee angewiesen, sofort "intensive Angriffe" im Gazastreifen auszuführen. Im südlichen Gazastreifen war es zuvor nach einem Medienbericht ungeachtet der Waffenruhe zu einem Feuergefecht gekommen.

    Seit Beginn einer Waffenruhe zwischen Israel und der islamistischen Hamas am 10. Oktober im Rahmen des Friedensplans von US-Präsident Donald Trump gab es immer wieder tödliche Zwischenfälle./kil/DP/he






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Prien in Israel Durch Rückschläge nicht entmutigen lassen Nach der jüngsten Eskalation im Gazastreifen hat Bildungsministerin Karin Prien (CDU) bei ihrem Besuch in Israel dazu aufgerufen, am Friedensprozess festzuhalten. "Wir sollten uns jetzt auch durch einzelne Rückschläge in diesem Prozess auch nicht …