Sojern stellt in Paris erstmals sein European Destinations Advisory Board vor

SAN FRANCISCO, 28. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Sojern , die führende KI-gestützte Marketingplattform für die Hotellerie, freut sich, die Gründung ihres ersten 2025 European Destinations Advisory Boards bekannt zu geben. Ähnlich wie das in Nordamerika ansässige Destinations Advisory Board von Sojern setzt sich dieses Gremium aus einflussreichen Führungskräften aus ganz Europa zusammen, die sich dafür einsetzen, neue und innovative Lösungen für die Herausforderungen zu finden, denen sich Reisezielvermarkter gegenübersehen. Die Mitglieder haben sich gestern in Paris, Frankreich, versammelt.

„Atout France hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Vielfalt und den Reichtum französischer Reiseziele zu präsentieren und dabei innovative Wege zu beschreiten, um Reisende anzusprechen", erklärte Sophie Mandrillon, Director Marketing & Partnership bei Atout France. „Die Zusammenarbeit mit Sojern ist einer der Hebel, mit denen wir unser Verständnis für Zielgruppen vertiefen, die Wirkung von Kampagnen messen und sicherstellen, dass wir Reisende auf sinnvollere und effektivere Weise erreichen. Wir freuen uns sehr, dem ersten European Destinations Advisory Board von Sojern beizutreten und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit anderen führenden Reisezielvertretern in der Region, um Ideen auszutauschen, gemeinsame Herausforderungen anzugehen und das zukünftige Wachstum der europäischen Tourismusbranche zu fördern."

„Europa beherbergt einige der vielfältigsten und wettbewerbsfähigsten Reiseziele der Welt, von denen jedes einzigartige Chancen und Herausforderungen bietet. Das Board wird sich auf die Entwicklung gemeinsamer Rahmenbedingungen für die Messung von Zuschauerzahlen, Nachhaltigkeitskommunikation und KI-gestützte Personalisierung konzentrieren – Schlüsselthemen, die das Destinationsmarketing weltweit neu gestalten", erklärte Luca Romozzi, Commercial Director, Europe, bei Sojern. „Wir bei Sojern sind stolz darauf, Stimmen aus der gesamten Region zu vereinen, um Perspektiven auszutauschen, digitale Innovationen zu nutzen und gemeinsam Lösungen zu entwickeln, die Europa an der Spitze des globalen Tourismus halten – und so Reisezielen dabei zu unterstützen, Reisende auf sinnvollere Weise zu erreichen und zu inspirieren."