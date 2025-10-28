    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNXP Semiconductors AktievorwärtsNachrichten zu NXP Semiconductors

    NXP Semiconductors Aktie tiefrot - 28.10.2025

    Am 28.10.2025 ist die NXP Semiconductors Aktie, bisher, um -4,92 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der NXP Semiconductors Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    NXP Semiconductors ist ein führender Anbieter von Halbleiterlösungen, insbesondere im Automobilsektor, und konkurriert mit Unternehmen wie Infineon und Texas Instruments. Mit einem Fokus auf Sicherheit und IoT bietet NXP innovative Produkte, die sich durch hohe Integration und Spezialisierung auszeichnen.

    NXP Semiconductors Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 28.10.2025

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die NXP Semiconductors Aktie. Mit einer Performance von -4,92 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von NXP Semiconductors in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +2,11 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die NXP Semiconductors Aktie damit um +2,78 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,52 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die NXP Semiconductors um -5,13 % verloren.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,74 % geändert.

    NXP Semiconductors Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,78 %
    1 Monat +0,52 %
    3 Monate +2,11 %
    1 Jahr -13,39 %

    Informationen zur NXP Semiconductors Aktie

    Es gibt 342 Mio. NXP Semiconductors Aktien. Damit ist das Unternehmen 64,30 Mrd.EUR wert.

    Börsenstart USA - 28.10. - Dow Jones stark +0,45 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Neuer KI-Star Qualcomm, Telekom und Nvidia bauen Rechenzentrum & Nordex


    Qualcomm stellt sich breiter auf und geht damit Frontal auf Nvidia und AMD los. Die neuen KI-Chips sollen Rechenzentren verbesserte Speicherkapazität und geringere Betriebskosten bieten. Ist ein neuer KI-Star geboren?

    NXP Completes Acquisitions of Aviva Links and Kinara to Advance Automotive Connectivity and AI at the Intelligent Edge


    EINDHOVEN, The Netherlands, Oct. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) - NXP Semiconductors N.V. (NASDAQ: NXPI) has announced the completion of its acquisitions of Aviva Links, and Kinara. On October 24, 2025, NXP closed the previously announced …

    NXP Semiconductors Aktie jetzt kaufen?


    Ob die NXP Semiconductors Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NXP Semiconductors Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    NXP Semiconductors

    -5,40 %
    +3,16 %
    +0,51 %
    +2,08 %
    -13,66 %
    +36,11 %
    +74,41 %
    +136,86 %
    +1.648,22 %
    ISIN:NL0009538784WKN:A1C5WJ



