NXP Semiconductors Aktie tiefrot - 28.10.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die NXP Semiconductors Aktie. Mit einer Performance von -4,92 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

NXP Semiconductors ist ein führender Anbieter von Halbleiterlösungen, insbesondere im Automobilsektor, und konkurriert mit Unternehmen wie Infineon und Texas Instruments. Mit einem Fokus auf Sicherheit und IoT bietet NXP innovative Produkte, die sich durch hohe Integration und Spezialisierung auszeichnen.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von NXP Semiconductors in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +2,11 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die NXP Semiconductors Aktie damit um +2,78 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,52 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die NXP Semiconductors um -5,13 % verloren.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,74 % geändert.

NXP Semiconductors Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,78 % 1 Monat +0,52 % 3 Monate +2,11 % 1 Jahr -13,39 %

Informationen zur NXP Semiconductors Aktie

Es gibt 342 Mio. NXP Semiconductors Aktien. Damit ist das Unternehmen 64,30 Mrd.EUR wert.

EINDHOVEN, The Netherlands, Oct. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) - NXP Semiconductors N.V. (NASDAQ: NXPI) has announced the completion of its acquisitions of Aviva Links, and Kinara. On October 24, 2025, NXP closed the previously announced …

NXP Semiconductors Aktie jetzt kaufen?

Ob die NXP Semiconductors Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.