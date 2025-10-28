Börsen Update USA - 28.10. - US Tech 100 stark +0,74 %

Der Dow Jones steht aktuell (19:59:52) bei 47.861,04 PKT und steigt um +0,59 %.

Top-Werte: Sherwin-Williams +6,47 %, NVIDIA +4,35 %, Microsoft +2,10 %, Cisco Systems +1,33 %, IBM +1,16 %

Flop-Werte: Johnson & Johnson -1,99 %, Nike (B) -1,57 %, Merck & Co -1,19 %, 3M -1,06 %, Walmart -1,00 %

Der US Tech 100 steht bei 26.047,22 PKT und gewinnt bisher +0,74 %.

Top-Werte: Regeneron Pharmaceuticals +9,29 %, Intel +6,51 %, PayPal +6,37 %, NVIDIA +4,35 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) +3,11 %

Flop-Werte: NXP Semiconductors -4,92 %, Dexcom -3,42 %, Qualcomm -3,35 %, AppLovin Registered (A) -3,05 %, Arm Holdings -2,80 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 6.903,57 PKT und steigt um +0,33 %.

Top-Werte: Regeneron Pharmaceuticals +9,29 %, Skyworks Solutions +8,90 %, MSCI Registered (A) +7,57 %, United Parcel Service Registered (B) +7,51 %, Intel +6,51 %

Flop-Werte: Zebra Technologies (A) -15,88 %, Alexandria Real Estate Equities -15,86 %, Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) -8,81 %, Brown & Brown -7,76 %, Healthpeak Pptys -6,36 %