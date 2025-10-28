Devisen
Eurokurs im späteren US-Handel wenig bewegt
- Euro-Kurs stabil bei 1,1661 Dollar im Handel.
- EZB-Referenzkurs bei 1,1630 Dollar festgesetzt.
- Dollar-Schwäche durch erwartete Fed-Zinssenkung.
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag im späten US-Handel nur wenig bewegt. Vom Absacken unter 1,163 US-Dollar kurz nach dem Börsenstart an der Wall Street erholte sich die Gemeinschaftswährung rasch und wurde zuletzt mit 1,1661 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Nachmittag in Frankfurt auf 1,1630 (Montag: 1,1640) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8598 (0,8591) Euro.
Der Euro profitiert weiterhin von der Dollar-Schwäche, denn an den Finanzmärkten wird fest damit gerechnet, dass die US-Notenbank Fed an diesem Mittwoch erneut die Leitzinsen senken wird. Bis zum Jahresende wird darüber hinaus eine weitere Lockerung der Geldpolitik in den Vereinigten Staaten erwartet, was den Dollar tendenziell belastet. Was die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag betrifft, wird nicht mit einer Änderung der Leitzinsen gerechnet./ck/he
Die Zahlen haben lediglich für eine kleine Intraday Kerze gereicht die direkt korrigiert wurde. Nun werden die US Verbraucherpreise (14:30 Uhr) den weiteren Verlauf für die nächste Woche ebnen. Es wird sich irgendwie nie ändern, man hängt ständig an den Amerikanern.
Hallo,
Frankreich wurde im Rating soeben herabgesetzt. Kommt nun ein blutiger Montag für den Euro? Wird interessant wie der Markt darauf reagiert.