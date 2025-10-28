    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    Eurokurs im späteren US-Handel wenig bewegt

    Für Sie zusammengefasst
    • Euro-Kurs stabil bei 1,1661 Dollar im Handel.
    • EZB-Referenzkurs bei 1,1630 Dollar festgesetzt.
    • Dollar-Schwäche durch erwartete Fed-Zinssenkung.
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag im späten US-Handel nur wenig bewegt. Vom Absacken unter 1,163 US-Dollar kurz nach dem Börsenstart an der Wall Street erholte sich die Gemeinschaftswährung rasch und wurde zuletzt mit 1,1661 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Nachmittag in Frankfurt auf 1,1630 (Montag: 1,1640) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8598 (0,8591) Euro.

    Der Euro profitiert weiterhin von der Dollar-Schwäche, denn an den Finanzmärkten wird fest damit gerechnet, dass die US-Notenbank Fed an diesem Mittwoch erneut die Leitzinsen senken wird. Bis zum Jahresende wird darüber hinaus eine weitere Lockerung der Geldpolitik in den Vereinigten Staaten erwartet, was den Dollar tendenziell belastet. Was die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag betrifft, wird nicht mit einer Änderung der Leitzinsen gerechnet./ck/he





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
