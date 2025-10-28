    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Auch Kuba rüstet sich für Hurrikan 'Melissa'

    Für Sie zusammengefasst
    • Kuba bereitet sich auf Hurrikan "Melissa" vor.
    • Präsident warnt vor der Wucht des Sturms.
    • Evakuierungen in betroffenen Provinzen laufen.

    HAVANNA (dpa-AFX) - Auch Kuba wappnet sich für den bevorstehenden Durchzug des gefährlichen Wirbelsturms "Melissa". Der Hurrikan werde "mit voller Wucht" bereits in der Nacht zum Mittwoch (Ortszeit) oder am frühen Mittwoch auf Land treffen, sagte Präsident Miguel Díaz-Canel. Der Sturm gelte als einer der stärksten, wenn nicht der stärkste, der Kuba jemals getroffen habe.

    "Melissa" erreichte Jamaika am Dienstag mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von bis zu 295 Kilometern pro Stunde als ein Hurrikan der höchsten Kategorie 5. Für die östlichen kubanischen Provinzen Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín und Las Tunas wurde eine Hurrikan-Warnung herausgegeben.

    Díaz-Canel rief die Bevölkerung des sozialistischen Karibikstaates dazu auf, den Anweisungen der Behörden zu folgen. Zahlreiche Menschen seien bereits evakuiert und in Sicherheit gebracht worden. Niemand solle in seine Häuser zurückkehren, bis die Behörden es für sicher halten.

    Nach Angaben des US-Hurrikanzentrums in Miami bewegte sich das Zentrum des Sturms mit einer Geschwindigkeit von 13 Kilometern pro Stunde nordwärts über Land auf Jamaika, nur 370 Kilometer von Guantánamo in Kuba entfernt. Am Mittwochabend (Ortszeit) soll "Melissa" in Richtung Bahamas weiterziehen./aso/DP/he





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Auch Kuba rüstet sich für Hurrikan 'Melissa' Auch Kuba wappnet sich für den bevorstehenden Durchzug des gefährlichen Wirbelsturms "Melissa". Der Hurrikan werde "mit voller Wucht" bereits in der Nacht zum Mittwoch (Ortszeit) oder am frühen Mittwoch auf Land treffen, sagte Präsident Miguel …