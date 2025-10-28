    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlexandria Real Estate Equities AktievorwärtsNachrichten zu Alexandria Real Estate Equities

    Alexandria Real Estate Equities Aktie verliert signifikant - 28.10.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Alexandria Real Estate Equities Aktie bisher Verluste von -15,94 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Alexandria Real Estate Equities Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    Alexandria Real Estate Equities ist ein führender REIT, spezialisiert auf Life-Science-Immobilien, mit einem starken Portfolio in Innovationsclustern. Hauptkonkurrenten sind BioMed Realty und Healthpeak Properties. Das Unternehmen punktet mit strategischen Lagen und spezialisierter Entwicklung.

    Alexandria Real Estate Equities Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 28.10.2025

    Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -15,94 % verliert die Alexandria Real Estate Equities Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Alexandria Real Estate Equities insgesamt ein Minus von -22,41 % zu verkraften.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -17,66 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -24,23 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Alexandria Real Estate Equities eine negative Entwicklung von -42,10 % erlebt.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,17 % geändert.

    Alexandria Real Estate Equities Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -17,66 %
    1 Monat -24,23 %
    3 Monate -22,41 %
    1 Jahr -48,12 %

    Informationen zur Alexandria Real Estate Equities Aktie

    Es gibt 171 Mio. Alexandria Real Estate Equities Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,29 Mrd.EUR wert.

    Alexandria Real Estate Equities Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Alexandria Real Estate Equities Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Alexandria Real Estate Equities Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Alexandria Real Estate Equities

    -17,28 %
    -17,90 %
    -24,49 %
    -22,31 %
    -48,53 %
    -61,69 %
    -58,15 %
    -31,39 %
    ISIN:US0152711091WKN:907179



    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
