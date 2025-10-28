AKTIE IM FOKUS
Nvidia-Kurs erstmals über 200 US-Dollar
- Nvidia-Aktien erstmals über 200 US-Dollar gestiegen.
- Kurssteigerung um 5,0 % auf 201 Dollar zum Schluss.
- Partnerschaften mit Nokia, Uber und Eli Lilly angekündigt.
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Aktienkurs von Nvidia ist am Dienstag erstmals über 200 US-Dollar gestiegen. Zu Handelsschluss legte das Papiere des Chipherstellers um 5,0 Prozent auf gut 201 Dollar zu. Im Verlauf war es bis auf 203,15 Dollar geklettert. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens liegt damit nur noch etwa 100 Millionen Dollar unter der magischen Grenze von 5 Milliarden Dollar. Der mit Abstand teuerste börsennotierte Konzern ist Nvidia derzeit ohnehin.
Der Chiphersteller hatte im Umfeld einer Konferenz mehrere Partnerschaften mit anderen Unternehmen bekanntgegeben. So wird Nvidia mit einer Milliarden-Investition ein großer Anteilseigner beim finnischen Netzwerk-Spezialisten Nokia . Dieser will Technik des US-Konzerns in künftigen Mobilfunk-Basisstationen einsetzen, wie Nvidia-Chef Jensen Huang sagte. Nvidia wiederum könnte in Zukunft auf Nokias Netzwerk-Technologien in Systemen für Rechenzentren zurückgreifen. Weitere Ankündigungen betrafen unter anderem den Fahrdienst-Vermittler Uber , das Pharmaunternehmen Eli Lilly und den Techkonzern Supermicro./he/so
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,80 % und einem Kurs von 702,4 auf Tradegate (28. Oktober 2025, 20:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +10,21 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,55 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,26 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 212,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 225,00USD was eine Bandbreite von +16,77 %/+28,16 % bedeutet.
Nvidia steigt mit einer Milliarde Dollar bei Nokia ein
Für Nokia geht es um 10 Prozent nach oben. Den Impuls liefert die Nachricht, dass Nvidia eine Eigenkapitalinvestition von einer Milliarde Dollar in Nokia tätigt durch den Kauf von Nokia-Aktien zum Stückpreis von 5,16 Euro. Das zusätzlich zu einer neuen strategischen Partnerschaft, um den KI-RAN-Markt zu gestalten und anzuführen sowie die Entwicklung von Rechenzentrum-Netzwerken zu unterstützen.