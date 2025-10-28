Nvidia-Kurs erstmals über 200 US-Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Aktienkurs von Nvidia ist am Dienstag erstmals über 200 US-Dollar gestiegen. Zu Handelsschluss legte das Papiere des Chipherstellers um 5,0 Prozent auf gut 201 Dollar zu. Im Verlauf war es bis auf 203,15 Dollar geklettert. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens liegt damit nur noch etwa 100 Millionen Dollar unter der magischen Grenze von 5 Milliarden Dollar. Der mit Abstand teuerste börsennotierte Konzern ist Nvidia derzeit ohnehin.

Der Chiphersteller hatte im Umfeld einer Konferenz mehrere Partnerschaften mit anderen Unternehmen bekanntgegeben. So wird Nvidia mit einer Milliarden-Investition ein großer Anteilseigner beim finnischen Netzwerk-Spezialisten Nokia . Dieser will Technik des US-Konzerns in künftigen Mobilfunk-Basisstationen einsetzen, wie Nvidia-Chef Jensen Huang sagte. Nvidia wiederum könnte in Zukunft auf Nokias Netzwerk-Technologien in Systemen für Rechenzentren zurückgreifen. Weitere Ankündigungen betrafen unter anderem den Fahrdienst-Vermittler Uber , das Pharmaunternehmen Eli Lilly und den Techkonzern Supermicro./he/so