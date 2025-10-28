ANALYSE-FLASH
Jefferies senkt Ziel für Symrise auf 69 Euro - 'Underperform'
- Kursziel für Symrise auf 69 Euro gesenkt.
- Einstufung bleibt bei "Underperform" erhalten.
- Umsatzwachstum unterliegt Herausforderungen bis 2026.
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Symrise von 71 auf 69 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst Chris Counihan nahm nach den vorgelegten Quartalszahlen geringfügige Änderungen an seinen operativen Ergebnisschätzungen vor. Zudem liege seine Prognose für das Umsatzwachstum ohne Portfolioeffekte am unteren Ende der vom Unternehmen ausgegebenen Spanne, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie. 2026 sieht er den Aromen- und Duftstoffhersteller gleich vor einer ganzen Reihe an Herausforderungen stehen./rob/ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 13:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 13:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Symrise Aktie
Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,01 % und einem Kurs von 77,10 auf Tradegate (28. Oktober 2025, 21:16 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Symrise Aktie um -3,55 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,44 %.
Die Marktkapitalisierung von Symrise bezifferte sich zuletzt auf 10,75 Mrd..
Symrise zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 93,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 69,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von -10,23 %/+43,12 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 69 Euro
