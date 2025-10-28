Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 28.10.2025
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 28.10.2025 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Regeneron Pharmaceuticals
Tagesperformance: +10,92 %
Platz 1
Performance 1M: +15,52 %
Mondelez International Registered (A)
Tagesperformance: -5,81 %
Platz 2
Performance 1M: -3,11 %
NVIDIA
Tagesperformance: +5,42 %
Platz 3
Performance 1M: +13,96 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu NVIDIA im wallstreetONLINE-Forum ist äußerst positiv. Die Aktie zeigt in den letzten 14 Tagen eine starke Kursentwicklung. Anleger freuen sich über neue Kursziele von 200 USD und die zunehmenden Aufträge aus der Automobilindustrie. Zudem wird die strategische Partnerschaft mit Nokia, inklusive einer Investition von 1 Milliarde Dollar, als Zeichen des Vertrauens in die Zukunft gewertet.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NVIDIA eingestellt.
Intel
Tagesperformance: +4,80 %
Platz 4
Performance 1M: +18,19 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Intel im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie stieg in den letzten 14 Tagen um über 100%, was durch starke Q3-Zahlen und positive Analystenbewertungen (Kursziel 40 USD) unterstützt wird. Dennoch gibt es Bedenken hinsichtlich struktureller Probleme und überbewerteter Kurse, was einige Anleger zu Gewinnmitnahmen veranlasst.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Intel eingestellt.
NXP Semiconductors
Tagesperformance: -4,66 %
Platz 5
Performance 1M: -5,31 %
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: -4,09 %
Platz 6
Performance 1M: -8,12 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Das Anleger-Sentiment zu MicroStrategy im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend skeptisch. Die Aktie zeigt eine Abwärtsentwicklung, verstärkt durch Shortselling und die Einstufung mit einem "Junk Rating" (B-) durch S&P Global Ratings. Trotz dieser Bedenken sehen einige Anleger Kaufchancen zu Discountpreisen, was auf eine mögliche Erholung hindeutet.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.
Qualcomm
Tagesperformance: -3,67 %
Platz 7
Performance 1M: +7,50 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Qualcomm
Das Anleger-Sentiment zu Qualcomm im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen negativ performt, was zu Enttäuschung führt. Dennoch gibt es Optimismus aufgrund der Chancen im KI-Sektor und positive Analystenmeinungen, die die Bewertung als in Ordnung erachten. Anleger scheinen auf einen zukünftigen Hype zu hoffen, während die aktuelle Skepsis anhält.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Qualcomm eingestellt.
The Trade Desk Registered (A)
Tagesperformance: -3,49 %
Platz 8
Performance 1M: +10,65 %
Arm Holdings
Tagesperformance: -3,32 %
Platz 9
Performance 1M: +24,98 %
PayPal
Tagesperformance: +3,28 %
Platz 10
Performance 1M: +10,04 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu PayPal
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu PayPal im wallstreetONLINE-Forum ist von Unsicherheit geprägt. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um 4,8% nachgegeben. Viele Anleger verkaufen bei Kursanstiegen, was auf Skepsis hinweist. Positive Quartalszahlen könnten institutionelle Anleger zurückbringen, jedoch gibt es gemischte Erwartungen zur Kursentwicklung, mit Prognosen von 70 USD bis hin zu Pessimismus über alte Kursniveaus.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber PayPal eingestellt.
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Tagesperformance: +3,17 %
Platz 11
Performance 1M: +14,16 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: -3,02 %
Platz 12
Performance 1M: -6,82 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AppLovin Registered (A)
Das Anleger-Sentiment zu AppLovin Registered (A) im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um 28% zugelegt. Die Deutsche Bank empfiehlt den Kauf mit einem Kursziel von 705 USD. Nutzer berichten von hohen Gewinnen, während einige Short-Attacken als unbegründet kritisieren. Insgesamt wird AppLovin als vielversprechender Akteur im digitalen Werbemarkt angesehen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AppLovin Registered (A) eingestellt.
Broadcom
Tagesperformance: +2,41 %
Platz 13
Performance 1M: +11,96 %
Marriott International Registered (A)
Tagesperformance: -2,32 %
Platz 14
Performance 1M: +0,91 %
Diamondback Energy
Tagesperformance: -2,24 %
Platz 15
Performance 1M: -4,62 %
Analog Devices
Tagesperformance: -2,08 %
Platz 16
Performance 1M: -2,69 %
Applied Materials
Tagesperformance: -2,03 %
Platz 17
Performance 1M: +12,02 %
