Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 28.10.2025

🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu NVIDIA im wallstreetONLINE-Forum ist äußerst positiv. Die Aktie zeigt in den letzten 14 Tagen eine starke Kursentwicklung. Anleger freuen sich über neue Kursziele von 200 USD und die zunehmenden Aufträge aus der Automobilindustrie. Zudem wird die strategische Partnerschaft mit Nokia, inklusive einer Investition von 1 Milliarde Dollar, als Zeichen des Vertrauens in die Zukunft gewertet.