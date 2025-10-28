Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 28.10.2025
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 28.10.2025 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Alexandria Real Estate Equities
Tagesperformance: -16,01 %
Platz 1
Performance 1M: -24,23 %
Zebra Technologies (A)
Tagesperformance: -12,90 %
Platz 2
Performance 1M: -8,45 %
Regeneron Pharmaceuticals
Tagesperformance: +11,42 %
Platz 3
Performance 1M: +15,52 %
Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group)
Tagesperformance: -8,68 %
Platz 4
Performance 1M: -11,15 %
Brown & Brown
Tagesperformance: -8,45 %
Platz 5
Performance 1M: -12,15 %
United Parcel Service Registered (B)
Tagesperformance: +7,52 %
Platz 6
Performance 1M: +15,49 %
MSCI Registered (A)
Tagesperformance: +7,32 %
Platz 7
Performance 1M: +5,07 %
Skyworks Solutions
Tagesperformance: +6,41 %
Platz 8
Performance 1M: +2,28 %
Sherwin-Williams
Tagesperformance: +6,21 %
Platz 9
Performance 1M: +4,10 %
Healthpeak Pptys
Tagesperformance: -6,06 %
Platz 10
Performance 1M: -4,04 %
NextEra Energy
Tagesperformance: -5,74 %
Platz 11
Performance 1M: +10,06 %
NVIDIA
Tagesperformance: +5,55 %
Platz 12
Performance 1M: +13,96 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu NVIDIA im wallstreetONLINE-Forum ist äußerst positiv. Die Aktie zeigt in den letzten 14 Tagen eine starke Kursentwicklung. Anleger freuen sich über neue Kursziele von 200 USD und die zunehmenden Aufträge aus der Automobilindustrie. Zudem wird die strategische Partnerschaft mit Nokia, inklusive einer Investition von 1 Milliarde Dollar, als Zeichen des Vertrauens in die Zukunft gewertet.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NVIDIA eingestellt.
Mondelez International Registered (A)
Tagesperformance: -5,44 %
Platz 13
Performance 1M: -3,11 %
Carnival Corporation
Tagesperformance: -5,34 %
Platz 14
Performance 1M: -8,96 %
Corning
Tagesperformance: -5,33 %
Platz 15
Performance 1M: +10,26 %
Delta Air Lines (DE)
Tagesperformance: -5,18 %
Platz 16
Performance 1M: +1,68 %
Labcorp Holdings
Tagesperformance: -5,08 %
Platz 17
Performance 1M: -6,67 %
Intel
Tagesperformance: +4,92 %
Platz 18
Performance 1M: +18,19 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Intel im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie stieg in den letzten 14 Tagen um über 100%, was durch starke Q3-Zahlen und positive Analystenbewertungen (Kursziel 40 USD) unterstützt wird. Dennoch gibt es Bedenken hinsichtlich struktureller Probleme und überbewerteter Kurse, was einige Anleger zu Gewinnmitnahmen veranlasst.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Intel eingestellt.
Everest Re Group
Tagesperformance: -4,84 %
Platz 19
Performance 1M: -12,81 %
Hubbell
Tagesperformance: +4,83 %
Platz 20
Performance 1M: +6,89 %
Vistra
Tagesperformance: -4,72 %
Platz 21
Performance 1M: -7,78 %
Charles River Laboratories International
Tagesperformance: -4,70 %
Platz 22
Performance 1M: +26,77 %
Moderna
Tagesperformance: -4,67 %
Platz 23
Performance 1M: +3,54 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Moderna
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Moderna im wallstreetONLINE-Forum ist von Unsicherheit geprägt. Der Kurs fiel in den letzten 14 Tagen um 5 %, was als Panikreaktion der Short-Seller interpretiert wird. Die Bewertung von Moderna wird als niedrig angesehen, insbesondere im Vergleich zu Avidity Biosciences. Die gescheiterte Phase-3-Studie für den CMV-Impfstoff belastet, während Fortschritte bei HSV-2 und der Onkologie-Pipeline Hoffnung geben. Die Short-Quote ist gestiegen, was die Unsicherheit verstärkt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Moderna eingestellt.
NXP Semiconductors
Tagesperformance: -4,66 %
Platz 24
Performance 1M: -5,31 %
Arthur J.Gallagher
Tagesperformance: -4,28 %
Platz 25
Performance 1M: -11,69 %
Ecolab
Tagesperformance: -4,10 %
Platz 26
Performance 1M: -0,82 %
Norwegian Cruise Line
Tagesperformance: -4,06 %
Platz 27
Performance 1M: -10,63 %
Kenvue
Tagesperformance: -3,87 %
Platz 28
Performance 1M: -11,09 %
PayPal
Tagesperformance: +3,48 %
Platz 29
Performance 1M: +10,04 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu PayPal
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu PayPal im wallstreetONLINE-Forum ist von Unsicherheit geprägt. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um 4,8% nachgegeben. Viele Anleger verkaufen bei Kursanstiegen, was auf Skepsis hinweist. Positive Quartalszahlen könnten institutionelle Anleger zurückbringen, jedoch gibt es gemischte Erwartungen zur Kursentwicklung, mit Prognosen von 70 USD bis hin zu Pessimismus über alte Kursniveaus.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber PayPal eingestellt.
Williams-Sonoma
Tagesperformance: +3,47 %
Platz 30
Performance 1M: -0,65 %
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Tagesperformance: +3,17 %
Platz 31
Performance 1M: +14,16 %
IQVIA Holdings
Tagesperformance: +2,81 %
Platz 32
Performance 1M: +22,16 %
Principal Financial Group
Tagesperformance: +2,55 %
Platz 33
Performance 1M: -0,71 %
Expedia Group
Tagesperformance: +2,53 %
Platz 34
Performance 1M: +1,51 %
Amcor
Tagesperformance: +2,51 %
Platz 35
Performance 1M: +4,36 %
Nucor
Tagesperformance: +2,42 %
Platz 36
Performance 1M: +10,99 %
Broadcom
Tagesperformance: +2,38 %
Platz 37
Performance 1M: +11,96 %
Edwards Lifesciences
Tagesperformance: +2,28 %
Platz 38
Performance 1M: +8,63 %
eBay
Tagesperformance: +2,23 %
Platz 39
Performance 1M: +10,68 %
