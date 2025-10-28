JPMORGAN stuft DHL Group auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group nach den Zahlen des US-Logistik-Konkurrenten UPS auf "Overweight" mit einem Kursziel von 47,50 Euro belassen. Die UPS-Sparte International Export Package habe im dritten Quartal ein starkes Mengenwachstum verzeichnet, was sich auch auf DHL übertragen lasse, schrieb Alexia Dogani in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Was den Ausblick auf das vierte Quartal betreffe, so sei das Management von UPS zudem zuversichtlich, eine starke Hochsaison abliefern zu können./rob/ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 17:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 17:27 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 17:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 17:27 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,03 % und einem Kurs von 40,16EUR auf Tradegate (28. Oktober 2025, 21:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Alexia Dogani
Analysiertes Unternehmen: DHL Group
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 47,50
Kursziel alt: 47,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Alexia Dogani
Analysiertes Unternehmen: DHL Group
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 47,50
Kursziel alt: 47,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte