RBC stuft MICROSOFT CORP auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Microsoft nach einer endgültigen Vereinbarung mit OpenAI auf "Outperform" mit einem Kursziel von 640 US-Dollar belassen. Der Software-Riese hält nun einen Anteil von 27 Prozent am ChatGPT-Entwickler und hat sich Zugang zur Technologie der KI-Firma bis zum Jahr 2032 gesichert. Damit sei Klarheit in einer Beziehung geschaffen worden, die zuvor einen Überhang gehabt habe, schrieb Rishi Jaluria in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 13:35 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 13:35 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,04 % und einem Kurs von 466,9EUR auf Tradegate (28. Oktober 2025, 21:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Rishi Jaluria
Analysiertes Unternehmen: MICROSOFT CORP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 640
Kursziel alt: 640
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
