    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVisa (A) AktievorwärtsNachrichten zu Visa (A)
    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    Visa steigert Umsatz dank weiter ausgabefreudiger Konsumenten

    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatz von Visa im Q4 um 12% auf 10,7 Mrd. $ gestiegen
    • Gewinn fiel um 4% auf 5,1 Mrd. $ im gleichen Zeitraum
    • Ergebnisse über Analystenerwartungen, Aktienkurs schwankte
    Visa steigert Umsatz dank weiter ausgabefreudiger Konsumenten
    Foto: Tada Images - stock.adobe.com

    SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Der US-Zahlungsdienstleister Visa hat im vierten Quartal seines Geschäftsjahres den Umsatz gesteigert. Der Erlös sei um 12 Prozent auf 10,7 Milliarden Dollar geklettert, teilte das Unternehmen am Dienstag nach dem New Yorker Börsenschluss mit. Der Gewinn fiel hingegen unter dem Strich um 4 Prozent auf 5,1 Milliarden US-Dollar zu. Das Wachstum beim Zahlungsvolumen und der durchgeführten Transaktionen sei stark geblieben, hieß es weiter.

    Die Ergebnisse lagen einen Hauch über den Erwartungen von Analysten. Der Aktienkurs von Visa schwankte im nachbörslichen US-Handel zwischen plus einem und minus einem Prozent. Zuletzt schienen sich die Anleger für eine optimistische Interpretation der Zahlen entscheiden zu wollen./he/so

    Visa (A)

    +0,28 %
    +0,74 %
    +3,42 %
    -1,92 %
    +14,31 %
    +46,66 %
    +85,95 %
    +314,71 %
    +3.117,69 %
    ISIN:US92826C8394WKN:A0NC7B

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Visa (A) Aktie

    Die Visa (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,55 % und einem Kurs von 300,8 auf Tradegate (28. Oktober 2025, 21:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Visa (A) Aktie um +0,91 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,41 %.

    Die Marktkapitalisierung von Visa (A) bezifferte sich zuletzt auf 509,69 Mrd..

    Visa (A) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,3600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6800 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 389,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 375,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +25,00 %/+33,33 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Visa (A) - A0NC7B - US92826C8394

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Visa (A). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Visa steigert Umsatz dank weiter ausgabefreudiger Konsumenten Der US-Zahlungsdienstleister Visa hat im vierten Quartal seines Geschäftsjahres den Umsatz gesteigert. Der Erlös sei um 12 Prozent auf 10,7 Milliarden Dollar geklettert, teilte das Unternehmen am Dienstag nach dem New Yorker Börsenschluss mit. Der …