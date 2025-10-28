Mondelez International Registered (A) Aktie gerät unter starken Druck - 28.10.2025

Am heutigen Handelstag musste die Mondelez International Registered (A) Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -7,02 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Mondelez International ist ein führender globaler Snackhersteller mit bekannten Marken wie Oreo und Milka, präsent in über 150 Ländern. Hauptkonkurrenten sind Nestlé und Mars. Starke Markenpräsenz und breites Produktportfolio sind ihre Alleinstellungsmerkmale.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Mondelez International Registered (A), der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -12,49 % Verlust nach sich zog.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Mondelez International Registered (A) Aktie damit um -2,73 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,11 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -9,06 % verloren.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,66 % geändert.

Mondelez International Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,73 % 1 Monat -3,11 % 3 Monate -12,49 % 1 Jahr -18,00 %

Informationen zur Mondelez International Registered (A) Aktie

Es gibt 1 Mrd. Mondelez International Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 64,22 Mrd.EUR wert.

Top- und Flop-Aktien am 28.10.2025 im US Tech 100.

Top- und Flop-Aktien am 28.10.2025 im S&P 500.

Third Quarter Highlights1 Net Revenues +5.9%, Organic Net Revenues +3.4%, Volume/Mix -4.6% Diluted EPS decreased 9.5% to $0.57Adjusted EPS was $0.73 which declined 24.2% on a constant currency basis Year-to-date cash provided by operating …

Mondelez International Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Mondelez International Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Mondelez International Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.