    ALDI setzt neuen Tiefpreis bei Butter (FOTO)

    Essen/Mülheim an der Ruhr (ots) - Als erster Lebensmitteleinzelhändler reduziert
    ALDI ab dem 29. Oktober Butterprodukte erneut um 10 Cent. Die MILSANI Deutsche
    Markenbutter kostet damit dauerhaft nur noch 1,39 Euro und ist so günstig wie
    seit knapp zwei Jahren nicht mehr. ALDI setzt als Preisführer ein klares Zeichen
    für gute Lebensmittel zum besten Preis.

    Als Erfinder der Tiefpreise und Preisführer zeigt ALDI erneut, dass Kund:innen
    sich auf den ALDI Preis verlassen können - gerade bei Grundnahrungsmitteln des
    täglichen Bedarfs wie Butter. Besonders die ALDI Eigenmarken stehen für das
    beste Preis-Leistungs-Verhältnis und bieten eine günstige, qualitativ oft sogar
    bessere Alternative zu Markenprodukten.

    Diese Butterprodukte sind ab dem 29. Oktober um 10 Cent dauerhaft günstiger:

    - MILSANI Deutsche Markenbutter, 250 Gramm für 1,39 Euro statt 1,49 Euro (- 10
    Cent)
    - MILSANI Streichfein gesalzen, 250 Gramm für 1,29 Euro statt 1,39 Euro (- 10
    Cent)
    - MILSANI Streichfein ungesalzen, 250 Gramm für 1,29 Euro statt 1,39 Euro (- 10
    Cent)
    - MILSANI Süßrahmbutter, 250 Gramm für 1,39 Euro statt 1,49 Euro (- 10 Cent)
    (nur bei ALDI SÜD)

    Pressekontakt:

    Unternehmensgruppe ALDI Nord: Nicole Senkowski, mailto:presse@aldi-nord.de
    Unternehmensgruppe ALDI SÜD: Julia Leipe, mailto:presse@aldi-sued.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/112096/6147065
    OTS: ALDI




