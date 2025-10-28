e& setzt sein starkes Wachstum im dritten Quartal 2025 fort und steigert den konsolidierten Umsatz um 29,2 % auf 18,6 Mrd. AED

Der konsolidierte Umsatz belief sich in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 auf 53,5 Milliarden AED, was einem Anstieg von 25,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht

Der konsolidierte Nettogewinn für die ersten neun Monate des Jahres 2025 belief sich auf 11,8 Milliarden AED, was einem Anstieg von 39,7 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht

Die Zahl der Abonnenten der Group erreichte 202,2 Millionen

ABU DHABI, VAE, 28. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- e& hat heute seine konsolidierten Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2025 bekannt gegeben und einen konsolidierten Umsatz von 18,6 Milliarden AED gemeldet, was einem Wachstum von 29,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht, während der konsolidierte Umsatz für die ersten neun Monate des Jahres 2025 53,5 Milliarden AED betrug, was einem Anstieg von 25,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dies spiegelt das robuste Geschäftsmodell der Gruppe und ihre Fähigkeit wider, auf den Rekordergebnissen des ersten Halbjahres aufzubauen.

Die Gruppe setzte ihren starken Wachstumskurs in allen Geschäftsbereichen fort. Der konsolidierte Nettogewinn belief sich im dritten Quartal auf 3,0 Mrd. AED, während der konsolidierte Nettogewinn für die ersten neun Monate des Jahres 2025 bei 11,8 Mrd. AED lag, was einem Anstieg von 39,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Im dritten Quartal stieg das EBITDA im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 29,2 Prozent und erreichte 8,4 Mrd. AED mit einer Marge von 45,0 Prozent. In den ersten neun Monaten des Jahres 2025 erreichte das EBITDA 23,8 Mrd. AED, was einem Wachstum von 22,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht, mit einer Marge von 44,4 Prozent.

Die Gesamtzahl der Abonnenten von e& erreichte im dritten Quartal 2025 202,2 Millionen, was einem Wachstum von 14,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. In den Vereinigten Arabischen Emiraten stieg die Zahl der Abonnenten aufgrund der starken Nachfrage nach fortschrittlichen digitalen Diensten und intelligenten Konnektivitätslösungen im Vergleich zum Vorjahr um 6,9 Prozent auf 15,7 Millionen.

Finanzielle Höhepunkte