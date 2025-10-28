Ein gutes Gespür / Kommentar von Bernd Kramer

Freiburg (ots) - Viele Bundesbürgerinnen und -bürger haben ein gutes Gespür für

die wirtschaftliche Entwicklung. So gehen sie zurecht davon aus, dass die realen

Einkommen in der nächsten Zeit keine gewaltigen Sprünge nach oben machen werden.

Einer der Gründe dafür ist, dass die Nachrichten über die Streichung von

Arbeitsplätzen bei Industrie-Ikonen wie Bosch ihre Spuren in den Köpfen der

Menschen hinterlassen. Hinzu kommt der Abbau von Stellen bei mittelständischen

Betrieben, die nicht so bekannt sind. Werden weniger Arbeitskräfte benötigt,

drückt das auf das Lohnwachstum. Das für die Bundesrepublik so wichtige

verarbeitende Gewerbe ist dabei ein Taktgeber für den Rest der Wirtschaft. Nun

werden manche sagen: Schaut her, die Industrie erholt sich doch. Das stimmt,

aber ein Aufschwung, der die Einkommen dauerhaft und stabil steigen lässt, sieht

anders aus. https://mehr.bz/ah291025a



